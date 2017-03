Ojo de Gato: Ben Bishop traspasado a los Kings

Google Plus

Los Kings protagonizaron el fin de semana pasado uno de los bombazos del mercado de invierno de la NHL, fichando a Ben Bishop tan solo unos días después de que Jonathan Quick volviera de una lesión que había sufrido en el primer partido de la temporada. La franquicia angelina decidía deshacerse de Peter Budaj, el portero que les había salvado de tener un año horrible, que ahora es el número dos en Tampa Bay por detrás de Andrei Vasilevskiy. Los Kings se quedaban con dos números uno, uno que no ha jugado nada desde octubre y otro venido a menos con los años.

La temporada no pudo empezar peor para Jonathan Quick. Tras una estrepitosa derrota en la Copa del Mundo, en el primer encuentro del curso, el 12 de octubre contra los San José Sharks, una desafortunada estirada le produjo una lesión que le ha hecho perderse 59 partidos. Peter Budaj, que había llegado ese verano a la franquicia angelina, tenía ahora la dura tarea de reemplazar a Quick y tener el rol de titular por primera vez en su carrera. Los Kings llamaron a Jeff Zatkoff como portero reserva y se lanzaron a la aventura del extenso y duro calendario de la NHL.

Las esperanzas puestas en Budaj eran pocas, pero el eslovaco lo hizo mucho mejor de lo esperado, ya que se creía que los Kings quedarían en record negativo al perder al portero que le había hecho ganar dos Stanley Cups (2012, 2014). Budaj disputó 53 partidos (27-20-3) con los californianos hasta su traspaso. Promedió un 91,7% de paradas (16º), 2,12 goles encajados (3º) y siete shutouts (1º). Además, sus 3029:24 minutos de juego son el tercero más alto de toda la liga, tan solo por detrás de Cam Talbot y Martin Jones. Gracias a su esfuerzo, los Kings eran octavos de la Conferencia Oeste antes de su marcha, con 64 puntos (30-27-4).

Jonathan Quick vuelve

Quick, en su segundo partido tras volver de la lesión, contra Minnesota | NHL.com

Con la vuelta de Quick, Zatkoff fue mandado a los Ontario Reign (AHL) y Budaj al banquillo. El estadounidense debutó contra los Anaheim Ducks el 25 de febrero, realizando una gran actuación (32 paradas) para que los Kings ganaran por un contundente 4-1. Dos días después, contra todo pronóstico, la franquicia traspasó a Peter Budaj, al defensa Erik Cernak y a una séptima ronda del Draft de 2017 a los Tampa Bay Lightning a cambio de Ben Bishop y una quinta ronda del mismo Draft. Lo que todos pensaban es que Los Ángeles Kings permanecerían el resto de la temporada con Quick y Budaj como pareja de porteros.

Ben Bishop es un portero venido a menos estos últimos años. En Tampa era un fijo en la portería desde 2013, hasta la llegada de Andrei Vasilevskiy, un jovencísimo portero ruso. En los últimos playoffs, Bishop se lesionó en las Finales de Conferencia, dejando la balanza muy a favor de sus rivales, los Penguins. Vasilevskiy logró equilibrar la serie con magníficas actuaciones y parando todo lo que le vino encima, obligando a Pittsburgh a jugar un Game 7 que consiguieron llevarse y, a la postre, se proclamaron campeones.

En verano, Tampa Bay renovó el contrato al ruso por los próximos tres años, apostando en él como futuro titular. Este año, Bishop fue perdiendo importancia poco a poco, añadiendo algunas lesiones que le dejaron lejos de las pistas un tiempo. Para cuando se fue a Los Ángeles el 27 de febrero, el estadounidense solo había jugado 33 partidos (16-12-4), con un 91,2% de paradas, 2,53 goles encajados y solo un shutout. Su llegada a los Kings solo puede significar que los angelinos no confían ni en la recuperación de Quick ni en Peter Budaj para los últimos 19 partidos que les quedan.

Budaj (derecha), ya vistiendo la camiseta de Tampa Bay | NHL.com

“Creo que no es tan complicado. Obviamente tenemos a Quick de vuelta,” opina Dean Lombardi, General Manager de los Kings. “A pesar de ello, creo que hay una serie de factores. Número uno, nunca estás seguro de cómo de bien va a estar un jugador que ha estado fuera tanto tiempo. Con este tipo de lesiones nunca sabes lo que puede pasar. Quick es un tremendo atleta y uno de los mejores porteros de la liga. Pero por el otro lado, creo que nos sentiríamos más cómodos con otro portero `top´ más. Budaj hizo un gran trabajo, pero mirado estos últimos 19 partidos, algunas de las cosas que vi estas últimas semanas no me gustaron, y creo que es mejor asegurar tener siempre un número uno todas las noches.”

Bishop es, por lo tanto, una póliza de seguros para los Kings, que están rozando los puestos de playoffs y en estos momentos de la temporada no hay sitio para los errores. Bishop percibirá esta temporada 5,95 millones de dólares (Tampa Bay retiene el 20% tras el traspaso) y será agente libre sin restricciones este verano, por lo que es una apuesta a corto plazo de los Kings. A Quick en cambio aún le quedan seis temporadas más en Los Ángeles. Es muy posible que la franquicia no se pueda permitir hacerle un contrato a Bishop el año que viene, ya que no disponen de suficiente espacio salarial para tener dos porteros de ese nivel.

Ya con Bishop vistiendo la elástica blanca y negra, los Kings viajaron a Minnesota para enfrentarse a los Wild, líderes de la Conferencia. Tras terminar 4-4 en el tiempo regular, el partido se fue a la prórroga, pero los locales solo tardaron 12 segundos en batir a Quick y llevarse la victoria. El estadounidense detuvo 30 de los 35 tiros que recibió.

Ben Bishop debuta con los Kings

Bishop, en su primer partido como titular con los Kings | NHL.com

La noche siguiente tocaba contra los Calgary Flames, que se encuentran dos puestos por encima de los angelinos. Darryl Sutter le dio a Bishop la oportunidad de debutar, poniéndole de titular tan solo un día y medio después de ser traspasado. El gigante de 2,01 m estuvo muy correcto y solo permitió un gol en los primeros 60 minutos de partido, un slap imparable de Ferland a la media vuelta. Kings ya había marcado antes, así que el partido volvió a irse al tiempo extra, donde la defensa californiana dejó a Brodie entrar solo contra Bishop, batiéndole por el lado derecho con un revés muy complicado de detener.

“Estoy emocionado viniendo aquí,” comentó Bishop tras el partido sobre su traspaso. “Ver a estos jugadores de lejos y ahora estar entre ellos estos últimos partidos, puedes ver porqué han tenido tanto éxito. Estamos a la carrera ahora mismo, necesitamos tantos puntos como podamos. Perder dos noches seguidas en la prórroga es duro.”

“No hay mucho espacio donde tirarle, eso te lo aseguro,” opina Pearson, delantero de los Kings, sobre Bishop. “Es definitivamente un tío grande.” El estadounidense aún tiene que acostumbrarse al nuevo equipo, el estilo de juego y la ciudad, pero eso se arregla con el tiempo. “Primero tienes que aprenderte todos los nombres,” dice Bishop. “Eso ayuda. Solo eso y aprender las terminologías y hablar con cada uno. Llevará un poco de tiempo. Es un buen grupo. Son veteranos y hablan mucho, algo que ayuda.”