El Salón de la Fama de la NHL nombra a siete nuevos miembros en 2017

Los nuevos miembros del Salón de la Fama de la NHL 2017 Foto: www.hhof.com/

El Hall of Fame (Salón de la Fama) de la NHL ha hecho público quienes van a ser los nuevos miembros en el 2017. Entre ellos encontramos a los ex delanteros Teemu Selanne, Dave Andreychuk, Mark Recchi y Paul Kariya. La ex jugadora canadiense Danielle Goyette, el entrenador universitario canadiense Clare Drake y el propietario de los Boston Bruins Jeremy Jacobs.

La ceremonia de inclusión en el Salón de la Fama será el próximo 13 de noviembre de 2017 en Toronto. Cada jugador ha recibido al menos el 75% de los votos para ser nombrado miembro. El máximo de ex jugadores de la NHL que pueden ser incluidos cada año es cuatro.

Lanny McDonald presidente del Salón de la Fama de la NHL: “El Salón de la Fama del hockey se enorgullece en dar la bienvenida a estas leyendas del hockey como miembros de honor. Sus contribuciones al juego del hockey están bien documentadas y su elección al Salón es bien merecida".

Teemu Selanne

Selanne durante un partido con los Winnipeg Jets | Foto: NHL.com

Selanne estableció un récord para los Rookies en la NHL con 76 goles en la temporada 1992-1993 con los Winnipeg Jets. Rompió el récord de 53 tantos conseguidos por el delantero Mike Bossy con los New York Islanders en la temporada 1977-78 y que también forma del Salón de la Fama. A este récord hay que añadir el de los 132 puntos conseguidos por un Rookie en la NHL y a cuyo registro no se la ha podido acercar ninguno. Selanne anotó 684 goles en 21 temporadas en NHL siendo seleccionado en su primer año elegible para entrar en el Salón de la Fama.

Teemu le dijo a Lanny McDonald: “Quiero darle las gracias por este gran honor. Voy a ser parte de un grupo muy especial y es un honor formar parte de ello. Son muchas las personas que me han ayudado. Soy un hombre muy afortunado, no puedo esperar a noviembre”.

Dave Andreychuk

Andreychuk era el capitán cuando los Tampa Bay Lightning se alzaron con su única Stanley Cup en 2004. Era el único jugador con al menos 600 goles (640) que no estaba en el Salón de la Fama. Ha sido elegido en su noveno año de elegibilidad.

Dave dijo sobre su elección: “Cuando miro hacia atrás, siempre pienso en el hockey como un juego en equipo, y nunca pensé en mí. Como jugador es lo que se nos enseña, por eso hace que este premio individual sea más aún, único”.

Mark Recchi

Recchi durante un partido de los Penguins | Foto: AP Photo

Recchi ha conseguido tres Stanley Cups con tres equipos diferentes (Pittsburgh Penguins 1991, Carolina Hurricanes 2006 y Boston Bruins 2011) durante las 22 temporadas de su carrera. Es el jugador nº 12º con más puntos de la historia de la NHL (1.533 puntos) y ha sido elegido para entrar en el salón tras cuatros años. Es el único jugador retirado con más de 500 goles (577) y más de 1.500 puntos (1.533) que no estaba en el salón de la fama.

Mark dijo emocionado sobre su elección: “No puedo agradecer lo suficiente al comité de selección por este reconocimiento. Es una sensación increíble y la guinda del pastel a 22 años de jugar al hockey”.

Paul Kariya

Kariya durante su etapa en los Ducks | Foto: SCNG file

Kariya fue miembro en tres ocasiones del First All Star NHL y que acabó su carrera en la NHL como el jugador que consiguió un punto por partido con 989 puntos (402 goles, 587 asistencias) en 989 partidos con los Mighty Ducks de Anaheim, Colorado Avalanche, Nashville Predators y St. Louis Blues. Fue capitán de los Ducks desde la temporada 1996-97 hasta la 2002-03 ayudando a los de Anaheim en llegar a la final de la Stanley Cup de 2003 donde perdieron ante los New Jersey Devils. También ayudó a ganar a Canadá la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2002 en Salt Lake city.

Intercambio de elogios entre Kariya y Selanne

Kariya y Selanne jugaron juntos en los Ducks desde el 1996-2001 y en los Avalanche en la temporada 2003-04. Tras conocerse el ingreso de ambos en el Salón de la Fama, ambos jugadores se manifestaron al respecto.

Kariya dijo: “Si no hubiese tenido la oportunidad de jugar con Teemu yo no estaría en el Salón de la Fama”. Mientras que Selanne dijo: “Jugué mis mejores años con Paul, y la química era mágica cada noche. Aprendí mucho de él como jugador y como persona. Es un gran honor compartir este honor con él”.

Kariye y Selanne durante su etapa en los Ducks | Foto: SCNG

Danielle Goyette

Danielle Goyette durante un partido con la selección de Canadá | Foto:hockeycanada.ca

Ganó con Canadá tres medallas olímpicas (Oro en Salt Lake City 2002 y en Turín 2006, Plata en Nagano 1998) y siete medallas de oro y una de plata en el Campeonato Mundial de Mujeres de la IIHF.

Goyette manifestó sobre su introducción en el salón de la fama: “El Salón de la Fama del hockey es donde las personas que siempre he admirado están consagrados. Será un honor increíble estar con ellos”.

Clare Drake

Ganó seis campeonatos nacionales en 28 temporadas como entrenador de la Universidad de Alberta. También entrenó a los Edmonton Oilers en la temporada 1975-76 en la World Hockey Association (WHA) y fue asistente en Winnipeg Jets en la temporada 1989-90.

Drake dijo: “Me siento honrado por ser elegido por el Salón de la Fama. Como entrenador de Hockey de la Universidad Canadiense es un honor realmente especial”.

Jeremy Jacobs

Jeremy Jacobs presidente de los Bruins | Foto: alchetron.com

Es el propietario de los Boston Bruins desde 1975 y elegido como presidente de la Junta de Gobernadores de la NHL en 2007. Ganó el premio Lester Patrick por sus servicios al hockey en los Estados Unidos en 2015.

Jacobs declaró: “Ser elegido por el Salón de la Fama del hockey era lo que menos pensaba cuando compré el equipo hace más de 40 años”.