Dumoulin renueva con los Pens y Murray opina sobre la Plantilla 2017/2018

Brian Dumoulin celebrando un gol en un partido de los Pens | Foto: NHL.com

El Defensa de los Pittsburgh Penguins Brian Dumoulin de 25 años, natural de Biddeford, Maine, Estados Unidos. Llegó a un acuerdo de renovación el pasado 24 de julio por seis años y un salario anual de 4.1 millones de dólares. Justo cuando equipo y jugador se disponían a comenzar las negociaciones con una audiencia de Arbitraje Salarial en Toronto, que finalmente no se llevó a efecto tras llegar a un acuerdo. Dumoulin viene de cobrar 800.000 dólares por cada una de las dos últimas temporadas.

Brian ha dado consistencia a la Blue-line de los Pens en las últimas dos temporadas, donde el equipo de Pittsburgh quedó campeón en ambas de la Stanley Cup. Realizó grandes actuaciones sobre todo en los Playoffs con 49 partidos a sus espaldas y logrando 14 puntos (3 goles, 11 Asistencias). En 2016 se asoció con Kris Letang siendo la defensa más solida, mientras que en 2017 debido a la lesión de Letang, que le impidió participar en los Playoffs, y las lesiones temporales de Justin Schultz y Trevor Daley supo estar a la altura realizando grandes partidos. Promedio un tiempo en el hielo por partido de 21:59 minutos y no fueron minutos fáciles ya que tuvo como rivales a equipos físicos como Columbus Blue Jackets y Washington Capitals.

En declaraciones de Dumoulin, manifestó sobre su renovación: “Estoy emocionado, hemos estado trabajando mucho tiempo para que se haga ahora. Ya no hay que preocuparse por ello y hay que centrarse sólo en jugar al hockey, es emocionante. Es algo que yo quería, no podría ser más feliz y estar más emocionado. Teníamos un verano más corto que la mayoría para conseguir el acuerdo. Al final del día, no hay otro lugar en el que prefiera estar que Pittsburgh. Tanto el trato de la organización con nosotros o de las personas que tratan con la organización, todo es de primera clase. Los fans en la comunidad son increíbles. No tengo que decirles lo apasionados que son sobre sus deportes”.

Los Pens dejan bien reforzada la zona defensiva tras la renovación de Dumoulin, con al menos cinco defensas con contrato para los próximos tres años Kris Letang, Justin Schultz, Olli Maatta, Matt Hunwick y el mencionado Dumoulin.

Tras esta renovación al equipo de Pittsburgh solo le queda un caso más de Arbitraje Salarial, la renovación del Delantero Conor Sheary que está fijada para el 4 de Agosto, habrá que ver si se llega a realizar la misma o se llega antes a un acuerdo.

Foto: JEANINE LEECH/ICON SPORTSWIRE

En los tiempos que corren en la NHL y con los topes salariales a la orden del día. Es difícil poder mantener una misma plantilla o parecida de una temporada a otra, así como poder retener a jugadores o grandes estrellas con renovaciones o Agencias Libres. Los Penguins que consiguieron conquistar las dos Stanley Cups de manera consecutivas en las temporadas 2015/2016 y 2016/2017, gracias al esfuerzo de la franquicia, tener prácticamente las mismas plantillas en ambas temporadas y con un gran trabajo del Manager General Jim Rutherford sabiendo sobreponerse y sustituir alguna marcha como la del Defensa Ben Lovejoy a los New Jersey Devils.

Sin embargo los Pens de la temporada 2017-2018 no correrán la misma suerte y no podrán mantener el bloque de la pasada campaña, debido al mencionado tope salarial, las múltiples renovaciones que ha tenido que afrontar y la Agencia Libre que ha hecho que se marchen jugadores importantes.

Algunos de los jugadores importantes de esta temporada que se han marchado al finalizar la misma han sido Marc-Andre Fleury, Nick Bonino, Chris Kunitz, Trevor Daley o Ron Hainsey, este último fue un gran acierto al cierre del mercado de traspasos de Jim Rutherford ya que fue un importante aporte en defensa durante los Playoffs.

Matt Murray ha manifestado en SooToday.com sobre la plantilla y los objetivos para la próxima temporada, donde ganarlo todo en 2018 es un desafío aún más grande: “Obviamente no es fácil ganar en absoluto esta liga, especialmente con el tope salarial y el volumen de negocios por el que pasan los equipos. El año pasado tuvimos la suerte de no haber perdido demasiados compañeros. Este año es algo diferente, perdimos algunas piezas clave y vamos a tener un nuevo look esta temporada. Pero creo que hemos añadido algunas piezas clave y creo que estamos en muy buena forma. Por supuesto va a ser difícil, pero creo que si hay equipo para poder hacerlo, podremos hacerlo".

Para un equipo que pierde jugadores importantes, la clave del éxito se encuentra generalmente en la juventud de la organización, contando los Pens para ello con Delanteros como Daniel Sprong y Zach Aston-Reese. Por su parte el Jim Rutherford tendrá que encontrar un nuevo Delantero Centro para la tercera línea, pero no será tarea fácil dada la importancia de la posición. Nick Bonino fue una tremenda ganga para los Pens, pero tras su marcha a Nashville deja un hueco importante por cubrir en el equipo.

Si los Penguins consiguen convertir a los jóvenes en parte importante del equipo y el Manager General logra encontrar tanto el Delantero Centro de la tercera línea como los retoques necesarios que quedan pendientes, el equipo de Pittsburgh volverá a estar entre los candidatos a alzarse con la Stanley Cup y revalidar el título por sexta vez en su historia y por tercera vez de manera consecutiva.