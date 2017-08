New York Islanders renueva a Gionta por un año

Stephen Gionta. Getty

Los New York Islanders hicieron un nuevo movimiento el pasado martes volviendo a firmar a Stephen Gionta con un acuerdo de dos vías por un año.

Recordemos que los contratos de dos vías permiten fichar a un jugador y que este cobre una cantidad si juega en el equipo NHL y otra inferior si lo hiciera en alguno de sus equipos asociados de ligas inferiores (AHL o ECHL). En este caso Gionta cobrará 650 mil dólares si juega con los Islanders pero solo 225 mil si solo lo hace el equipo asociado de la AHL.

El jugador, que cumplirá 34 años en octubre, se encontraba en situación de agente libre no restringido tras haber sido contratado por los Islanders el pasado diciembre con un contrato de 2 vías similar.

Durante la temporada pasada jugó 26 partidos para los Islanders con 1 gol y 5 asistencias y también jugó 7 partidos con el equipo de la AHL asociado, los Bridgeport Sound Tigres, con una participación similar a la lograda en el equipo NHL.

Stephen Gionta, originario de Rochester, New York, llegó al hockey profesional de la mano de los Albany River Rats de la AHL en 2005, equipo afiliado a los New Jersey Devils, tras no haber sido elegido en el Draft. En 2006 pasó a Lowell Devils de la AHL, también afiliados de los de New Jersey.

Hizo su debut en la NHL en 2010 de la mano de los New Jersey Devils donde ha jugado 6 años hasta la temporada pasada que firmara por los de Brooklyn.Ha alcanzado los 296 partidos en su carrera en la NHL, la mayoría con los de New Jersey, para un total de 16 goles y 56 puntos.El mayor éxito de Gionta es haber formado parte del equipo nacional de Estados Unidos en el mundial de 2013 donde lograrían la medalla de bronce.