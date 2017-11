Enstrom fuera ocho semanas y Poolman le sustituye en los Jets

Toby Enstrom con los Jets | Foto:NHL.com

Malas noticias para la franquicia de Winnipeg. Los Jets anunciaron el pasado domingo que el defensa sueco Toby Enstrom estará de baja ocho semanas debido a una lesión en la parte inferior del cuerpo.

Tras disputar los dos primeros periodos del partido del sábado ante New Jersey Devils, el cual acabarían ganando los canadienses por 2-5, Enstrom no regresó en el tercer periodo debido a una lesión que no se no ha querido revelar desde Winnipeg.

Por lo que, por el momento, el sueco pasa a formar parte de la lista reserva de lesionados (IR) de los Jets tras jugar 19 partidos en esta temporada, sumar dos asistencias y más uno en la estadísticas más/menos.

Enstrom ha jugado 695 partidos en la NHL desde que fuese seleccionado en el Draft de 2003 por los desaparecidos Atlanta Trashers en la octava ronda, pasando a los Winnipeg Jets tras el traslado de la franquicia a Canadá. En su carrera ha anotado un total de 53 goles, ha dado 251 asistencias, sumado 304 puntos y con una calificación de menos dos en estadísticas más/menos.

Poolman convocado con los Jets

Poolman en un partido con los Jets | Foto: NHL.com

Debido a la lesión del defensa sueco, los Jets han convocado al Defensa estadounidense Tucker Poolman desde su equipo afiliado en la American Hockey League (AHL) Manitoba Moose, para sustituir a Enstrom en la Blueline.

Poolman finalizó su etapa universitaria en la Universidad de Dakota del Norte de la National Collegiate Hockey Conference (NCHC) la pasada temporada tras tres años temporadas donde logró siete goles, 23 asistencias, 30 puntos en 38 partidos y fue nombrado el defensa del año.

Gracias a su gran rendimiento en su etapa universitaria, el pasado 31 de marzo de 2017 firmó su primer contrato profesional de nivel entrada con el equipo de Winnipeg por un año, pasando a formar parte de su equipo afiliado Manitoba Moose de la AHL. Con el equipo de Manitoba ha jugado siete partidos dando una asistencia y cuatro minutos de penalización por Penalty.

Debutó en NHL el pasado nueve de octubre ante Edmonton Oilers y jugando un total de tres partidos con los Jets, enfrentándose también a Vancouver Canucks y Columbus Blue Jackets. Saboreando dos victorias y sufriendo una derrota.

Poolman ha sido comparado con el defensa de los Jets Dustin Byfuglien. Destaca su gran juego físico y su habilidad para jugar tanto como defensa, como en las Alas del ataque del equipo. Por lo que ahora le llega una nueva oportunidad de demostrar su rendimiento y gran calidad sobre el hielo con los de Winnipeg, esta vez en Nashville ante Predators.