Al Montoya traspasado de Canadiens a los Oilers

Montoya traspasado de Canadiens a Oilers | NBCsports.com

Cuando los Oilers estaban tratando de poner fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas el jueves por la noche, el equipo anunció que había adquirido a través de un canje con los Canadiens de Montreal al portero Al Montoya a cambio de una selección condicional de cuarta ronda en 2018.

"Fue algo que pensamos que necesitábamos para brindarle a nuestro grupo hace un tiempo", dijo el entrenador de Edmonton, Todd McLellan. "Simplemente no sucede de la noche a la mañana".

"Se unirá a nosotros, hará el viaje a los Dallas Stars el sábado, y espero que se una a nuestro equipo allí si todo va bien.", dijo McLellan. "Obviamente él está en IR (la reserva de lesionados), no ha jugado durante un tiempo, pero ha estado patinando y nos han dicho que está saludable".

El portero de 32 años tiene un récord de 65-47-22 combinado con un promedio de 2.63 goles en contra y un porcentaje de atajadas de .902 en 159 partidos de la National Hockey League con los Canadiens, Panthers, Jets, Islanders y Coyotes.

En los Habs, peor de lo habitual

En los pocos juegos que ha jugado con los Habs esta temporada, los números de Montoya están muy por debajo de lo normal según sus estándares. A pesar de obtener dos victorias en cuatro partidos jugados, Montoya tiene un promedio de 3.77 goles en contra y un porcentaje de atajadas de .863.

"Es un portero veterano que ha hecho esto varias veces en su carrera", dijo McLellan. "Considero que su historial de juego y jugando para nuevos equipos es bastante fuerte. Por lo tanto, anticipamos que será capaz de darnos algunos buenos juegos cuando los necesitemos".

Laurent Brossoit ha sido el respaldo de Cam Talbot para los Oilers en las últimas dos temporadas. Brossoit tiene marca de 3-7-1 con 3.22 GAA y porcentaje de salvación de .886 esta temporada.

"Ustedes saben que me gusta jugar, pero es agradable tener a un tipo que haya estado en esas situaciones si algo sucediera", dijo Talbot. "No quiero quitarme nada del trabajo (Brossoit) mientras estuve fuera. Pensé que jugó excepcional mientras estaba fuera de la alineación, y no tengo nada en contra del trabajo que hizo, pero a veces traes a un tipo para el liderazgo y la experiencia. "Puede tratarse de un montón de factores. Será interesante verlo y estoy emocionado de conocerlo".