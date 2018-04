Previa FC Barcelona vs Roma: el imperio azulgrana, a prueba

Google Plus

AS Roma | 20:45

El FC Barcelona recibe en un importante choque de Champions a la Roma en el Camp Nou, un choque ante uno de los equipos más débiles del bombo de cuartos de final, pero a estas alturas de competición ningún rival es fácil. Además, los italianos llegan a la Ciudad Condal con nada a perder y mucho a ganar, jugarán sin presión y el principal objetivos de los romanos será conseguir un buen resultado, a poder ser un empate con goles.

Los pupilos de Ernesto Valverde, que llegan después de remontar un 2-0 al Sevilla en tan sólo dos minutos, no quieren que el choque sea similar al que jugaron contra los andaluces, pues la eliminatoria se pondría muy complicada a las primeras de cambio. Por otra parte, los romanos llegan después de empatar en Bolonia en un choque en el que tenían la mente puesta en el encuentro ante los azulgranas.

En Champions no hay rivales débiles

El Barça llega al choque después de empatar a dos goles en el Sánchez Pizjuán después de ir perdiendo desde bien pronto por 2-0 y conseguir un punto con dos goles en el 87 y el 88 de Suárez y Messi que evitaron cosechar la primera derrota de los azulgranas en LaLiga Santander 2017-18.

En la eliminatoria de octavos de final el conjunto catalán eliminó al Chelsea después de empatar a un gol en Stamford Bridge y resolver la eliminatoria en el Camp Nou con una gran victoria justo después de sellar el pase a la gran final de la Copa del Rey que se disputará en el Wanda Metropolitano.

Umtiti y Ter Stegen en el partido de octavos // Noelia Déniz (VAVEL.com)

La Roma, sin nada a perder

La Roma llega al encuentro en la Ciudad Condal después de empatar a un gol en Bolonia en partido correspondiente a la Serie A, los romanos son terceros en dicha competición, a 14 puntos del segundo (Nápoles) y a 18 del líder (Juventus). Después del choque ante los azulgranas tendrán un importante choque en competición doméstica ante la Fiorentina, un partido vital para seguir en la tercera plaza y que no se la quite el otro equipo de la ciudad, la Lazio, que tiene un punto menos en la tabla clasificatoria.

En la eliminatoria de octavos, el equipo de la capital de Italia eliminó al Shakhtar Donetsk en una eliminatoria muy igualada que se decidió por pequeños detalles. En el partido de ida disputado en Ucrania consiguió vencer el equipo del este por 2-1, mientras que en la vuelta disputada en el Olímpico de Roma el conjunto italiano consiguió ganar por 1-0, suficiente para pasar la eliminatoria.

Ernesto Valverde: ''Me preocupan muchas cosas de la Roma''

El técnico azulgrana afronta la eliminatoria con ilusión y se muestra con mucha cautela, sin dar ni mucho menos por favorito a su equipo, aunque así lo digan las estadísticas. “Cuando están armados es muy difícil sobrepasarles. Vamos a tener mucha dificultad para pasar. Es una eliminatoria atractiva que afrontamos con ilusión. Estamos al 50% por ciento antes de empezar”, dijo.

Por otra parte, dejó claro de la imposibilidad de dejar la eliminatoria sentenciada en el partido de ida, sea cual sea el resultado. “Dudo que a estas alturas se solucionen las eliminatorias en el primer partido, viendo el nivel de los rivales y la tensión de los partidos”, remarcó.

Di Francesco: ''Queremos ser competitivos''

Di Francesco, entrenador de la Roma, dejó muy claro que no iban a renunciar a su fútbol y que sobretodo serán competitivos. "Tiene que ser cada jugador que afronte el partido sin complejos. Cuando digo esto, me refiero a que cada futbolista intente jugar al fútbol y no simplemente a rechazar la pelota. Queremos ser competitivos", aclaró.

Además, remarcó que sí están en dicho partido es por algo: "Si estamos aquí es porque no los merecíamos. ¿Por qué no jugar con determinación?''. Por otra parte, el técnico italiano remarcó la gran labor defensiva de los azulgranas en todos sus partidos: "Solo han encajado un gol en el Camp Nou en toda la Champions".

Di Francesco en rueda de prensa // Noelia Déniz (VAVEL.com)

Árbitro: Danny Makkelie

El colegiado holandés Danny Makkelie será el encargado de dirigir el encuentro entre el Barça y la Roma, siendo el primer partido de su carrera que arbitra a los azulgranas. Se trata de un joven árbitro -35 años- que además de ejercer de dicha labor, también es policía.

Aunque será la primera vez que arbitre al FC Barcelona, ya lo ha hecho en dos ocasiones a la Roma, ambas en UEFA Europa League (entre ellas la victoria por 0-4 en el estadio del Villarreal). Dicho colegiado arbitró la vuelta del Manchester United - Sevilla de los octavos de final, eliminatoria que se llevó el conjunto de Montella.

Posibles alineaciones