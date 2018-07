Thiem acaba con las ilusiones de Moutet en Hamburgo

Google Plus

Sólido debut el que demostró ayer el austríaco Dominic Thiem, frente a un jugador que si bien de a poco va tomando vuelo, ya se dio a conocer en el Abierto de Australia esta temporada (perdió en primera ronda ante Seppi).

El partido duró una hora y media. La balanza parecía inclinarse a favor del primer preclasificado al torneo (Thiem), ya que pudo quebrar el servicio del francés. Sin embargo, esta ventaja no la pudo confirmar en el juego siguiente y el de París empató el marcador a uno.

En el transcurso del primer set, el talentoso Moutet estuvo muy rápido de piernas y jugó bien en defensa. Incluso sorprendió con algunos drops que sacaron de la comodidad al número ocho del ránking ATP. No obstante, en el séptimo game, Thiem logró adueñarse del saque rival tras un emparejado juego que terminó 40-40.

Tras batallar 47 minutos, el top-ten se impuso en el primer parcial por 6-3. La falta de paciencia en los momentos claves para el de París, hizo la diferencia en favor de Dominic.

El inicio de la segunda manga favoreció a Moutet, que con un quiebre tempranero se puso 2-0. Sin embargo, esa ventaja no la pudo sostener en el marcador. Tras una serie de errores no forzados y falta de concentración, su oponente logró despertar y categóricamente aplastó a su retador 6-2.

Las estadísticas marcaron tres aces para Thiem y ninguno para el francés. Mientras que dobles faltas Dominic no tuvo y Moutet tres. De todas formas la diferencia la estableció el austríaco con su contundencia. El joven de 19 años se apuró y regaló muchos puntos. No logró forzar un tercer set porque no estuvo a la altura de las circunstancias. Sin embargo tiene mucho futuro si lo sabe aprovechar.

El próximo partido de Thiem será ante el australiano John Millman, quien viene de vencer al local Jan-Lennard Struff.