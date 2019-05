Previa Masters 1000 Madrid: adiós, guerrero

Ha llegado la hora del Mutua Madrid Open, el cuarto Masters 1000 de la temporada. Un torneo que acogerá el regreso a la tierra batida de Roger Federer a la tierra batida tras casi tres años de ausencia y que también verá la vuelta a las pistas de Del Potro tras tres meses de baja. Pero además de regresos también verá despedidas, como la de David Ferrer. Rafa Nadal volverá a ser el favorito a la victoria final pero habrá que tener mucho ojo con el campeón de este Godó (Thiem), con el número uno (Djokovic) y con el campeón de la pasada edición (Zverev).

Nadal, una vez más favorito

Rafa Nadal volverá a ser el rival a batir. El español no llega en su mejor momento a este torneo ya que aún no ha sido capaz de ganar un título hasta la fecha, algo que no ocurría desde 2004. Nadal se vio sorprendido tanto en las semifinales de Montecarlo ante Fognini como en las de Barcelona ante Thiem. El español fue superado por sus rivales y no pudo ganar dos torneos que había ganado con suma facilidad en los dos últimos años. Nadal llega a Madrid con ganas de revancha y con ganas de levantar un título. Título que el año pasado no pudo lograr ya que Thiem lo derróto en los cuartos de final. Rafa será el segundo cabeza de serie y debutará ante Auger Aliassime, no será un primer partido sencillo para el rey de la tierra batida.

Djokovic quiere su tercer título en Madrid

El tenista serbio ya ha sido capaz de ganar dos veces este torneo, lo hizo por primera vez en 2011 y lo hizo hace tres años en 2016. Djokovic no ha comenzado de forma ideal tampoco su gira sobre arcilla y manifestó que su objetivo era llegar lo mejor preparado posible a Roland Garros. Novak necesita victorias para coger confianza en un torneo en el que se ha llevado palos muy duros en los últimos dos años. En 2017 fue destrozado por Nadal en semifinales y el año pasado cayó en segunda ronda ante Edmund. El número uno del mundo llega como primer cabeza de serie y tratará lograr su tercer título, algo que estará muy complicado. Debutará ante Fritz o Dimitrov.

Zverev defiende título

Alexander Zverev llega con muchas dudas a este Masters 1000 de Madird que fue capaz de ganar el año pasado. El alemán se volvió a llevar otro palo realmente duro la semana pasada en Múnich donde fue incapaz de defender con éxito su título y en la que perdió el número tres del mundo, algo que no podrá recuperar tampoco esta semana. Zverev no ha demostrado nada aún en 2019 y está viviendo un momento realmente complicado, momento al que no le está dando la vuelta y al que debe dárselo lo antes posible ya que defiende muchos puntos. El alemán será el tercer cabeza de serie y no tendrá un debut sencillo ya que podría verse las caras con Bautista o con un David Ferrer que se despedirá del tenis.

Thiem buscará volver a sorprender

El tenista austriaco ya ha demostrado a todo el mundo de lo que es capaz y sin duda es uno de los principales favoritos para este torneo y para todos los que quedan sobre tierra batida. Dominic ya se salió en el Godó donde ganó el título sin ceder ni un solo set en toda la semana. Thiem tendrá un debut algo cómodo ya que se verá las caras ante un tenista con experiencia limitada sobre tierra batida como es Opelka. La suerte ha estado de su lado en el cuadro ya que evitará hasta la final a los dos tenistas que le han derrotado estos dos últimos años, Nadal y Zverev. El austriaco buscará quitarse la mala espina de las dos finales que ha perdido en estos dos últimos años y ganar su primer título en Madrid a la tercera.

Vuelven Federer y Del Potro

Sin duda una de las principales atracciones de este torneo es la vuelta a la tierra batida de Roger Federer. El suizo no juega sobre arcilla desde Roma 2016 y volverá a jugar en Madrid tras cuatro años de ausencia. Se hará raro volver a ver jugar a Federer sobre arcilla pero es algo que todo el mundo quería volver a ver. El nuevo número tres del mundo llega como cuarto cabeza de serie y se verá las caras con Davidovich o Gasquet en su debut. Roger ya ha ganado este torneo dos veces, en 2009 y en 2012 (este último sobre tierra batida azul) y buscará seguir demostrado que no ha perdido su esencia sobre arcilla en este torneo.

Otro que vuelve es del Potro. El tenista argentino sufrió una lesión el pasado mes de octubre en Shanghai que le impidió jugar la última parte de la temporada 2018 y el principio de esta. Tras un amago de regreso en Delray Beach, finalmente la torre de Tandil está de vuelta en Madrid. Juan Martín no juega desde el mes de febrero y sin duda será una auténtica incógnita pero es sin duda algo muy positivo ver de vuelta a uno de los grandes nombres de este deporte. Del Potro debutará ante Djere, un tenista que ha sorprendido en este inicio de temporada.

Otros jugadores a tener en cuenta

Además de los ya mencionados, ha habido jugadores que lo han hecho realmente bien en Madrid en los últimos años. Uno de ellos es Kei Nishikori, que fue capaz de alcanzar la final en 2014, e incluso puso en apuros a Nadal pero se tuvo que conformar con ser subcampeón. Un lustro después el japonés llega como sexto cabeza de serie a Madrid. Otro es Stan Wawrinka, finalista en 2013 pero que ha sido incapaz de cosechar buenos resultados en Madrid desde ese entonces, el suizo buscará mejorar en esta edición. Marin Cilic es otro tenista que no llega en su mejor momento pero aún así necesita una victoria como el comer para recuperar confianza, el croata debutará ante Klizan.

Gracias por todo David

David Ferrer dirá adiós al tenis profesional de forma definitiva en este torneo. El valenciano se marcha tras más de quince años en la élite y tras una gran trayectoria como jugador en la que ha estado entre los quince primeros del mundo durante mayor parte de su carrera. Ferrer tendrá un gran homenaje y una gran despedida nada más concluir su participación en el torneo. David se verá las caras con su compañero y amigo Roberto Bautista en la primera ronda, en el que podría ser su último partido como profesional. Sin duda una gran pérdida para el tenis y a la que le deseamos lo mejor en el resto de su rival.