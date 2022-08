Cerúndolo se impone en duelo de argentinos y gana su primer torneo en Bastad

Tanto Sebastián Báez como Francisco Cerúndolo llegaron a la final de Bastad (ATP 250) en gran forma y dejando en el camino a oponentes importantes.

En el caso de Báez, logró superar a rivales de fuste como Dominic Thiem y Andrey Rublev, mientras que Cerúndolo venció a Casper Ruud, vigente campeón hasta ese momento, y Pablo Carreño Busta.

En cuanto al juego en sí, se puede decir que el primer set fue parejo, ambos tuvieron sus opciones para sacar ventaja, pero se llegó al desempate. El primer juego del duelo fue quiebre para Báez, pero no logró asentarse y Cerúndolo logró igualar las acciones.

Cada uno hizo su partido, aferrándose a sus potentes derechas para apalancarse y obtener el resultado esperado. Fue en el tie break donde Cerúndolo logró sacar ventaja e incluso impulsar su gestión sobre la pista en el resto de la final.

Francisco pudo imponerse 7-4 y en el resto del encuentro consiguió mandar e imponer su ritmo, al son de golpe más peligroso, la derecha.

En el segundo set, el nacido en Buenos Aires dominó y se llevó por delante a su rival para ganar su primer título a nivel ATP. Logró ponerse en ventaja 3-1 y luego 5-1 para sentencia la manga 6-2.

