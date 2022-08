Carreño Busta capturó su primer Masters 1000 en Montreal

Pablo Carreño Busta, de 31 años, ganó el título del Masters 1000 de Montreal, Canadá, el primero de este nivel y el más importante de su carrera con victoria en tres sets sobre el polaco Hubert Hurkacz, octavo cabeza de serie, por 3-6, 6-3 y 6-3.

El partido final duró 1 hora, 45 minutos y enfrentó a un servidor poderoso como el polaco contra un retador incansable, en este caso el español, capaz de desgastar al rival con su consistencia y astucia. Fue el más paciente y preciso Pablo Carreño Busta, quien supo cómo desmantelar a un oponente, que partía como favorito en la previa para llevarse los máximos honores.

En el primer set, Hurkacz parecía encaminarse hacia el título y en menos de 31 minutos descolocó al español, con un quiebre en el sexto juego y seis aces, frente a uno solo de Carreño Busta.

En medio de la adversidad, Carreño Busta volvió para encaminarse justo a tiempo, al comienzo del segundo set. Cada vez más preciso y empecinado en marcar el ritmo, rompió a Hurkacz en su primer intento y cerró el set en 35 minutos.

El campeón fue aún más fuerte en la tercera y definitiva manga. En completo control, fue capaz de mover a su oponente de izquierda a derecha y aseguró un quiebre en el tercer juego. Tranquilo y confiado, dominó los peloteos y pegó grandes tiros. Otro break en el 5-3 le dio el triunfo más importante de su carrera.

Gran sensación

“Esta era mi primera final en este tipo de torneos y no quería dejar que se me escapara. Ahora tengo una gran sensación, una de las mejores de mi carrera. Me encantó mi experiencia en Montreal y les agradezco a todos”, dijo el campeón español, quien se lleva a casa el trofeo de ganador y un cheque por US$ 915.295 (US$ 499.830 para Hurkacz).

Carreño, nacido en Gijón y número 23 del ranking ATP, es el tercer español en conquistar este torneo después de Rafael Nadal, quien hizo lo mismo en 2005, 2008, 2013, 2018 y 2019, y Manuel Orantes, en 1975.