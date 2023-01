Estados Unidos arrasa en la final de la primera edición de la United Cup

Estados Unidos arrasa en la gran final de la United Cup ganando todos los encuentros disputados durante la jornada del domingo , que dio inicio con la victoria de Jessica Pegula ante Martina Trevisan en dos sets. Pese al marcador contundente de 6-4 y 6-2, el duelo no fue nada fácil para el número tres del ránking WTA, al salir Martina Trevisan con un juego muy agresivo comprometido con una defensa férrea.

Jessica se vio obligada a retroceder respecto a su iniciativa de los primeros juegos, y pese a que se puso 3-0 inicialmente y 4-0 poco después, Martina logró igualar a cuatro tras ofrecer en la pista diversas derechas ajustadas.

Tras el cambio de lado Trevisan retrocedió su juego, y con 4-5 30-30 una volea le permitió a Pegula soltar una derecha alcanzando el punto de set, que convertiría acto seguido un magnífico revés ganador sobre la línea.

Mejor juego ofreció en el segundo set la nacida en Búfalo, reduciendo notablemente sus errores no forzados provocando a su vez errores de Trevisan. El enfoque de dicho set a todo o nada de Trevisan no surgió efecto positivo, ya que acumuló más de 30 errores no forzados por la mitad de ganadores.

Tiafoe inició su partido rompiendo el saque de Musetti cerrando pronto el primer set por 6 juegos a 2, salvando por el camino tres bolas de rotura que tuvo que hacer frente. El italiano debió de recibir tratamiento médico en el hombro derecho que se le notaba renqueante a medida que avanzaba el set. Al acabar el set, Musetti se acercó a la red para estrechar la mano de su rival y el juez de silla oficializando su retirada.

Fritz le da el punto decisivo a Estados Unidos en el primer duelo de la sesión vespertina

Taylor Fritz otorgó a su país la primera edición de la United Cup al derrotar a Matteo Berrettini por 7-6 y 7-6 en un apasionante duelo entre dos de los mejores tenistas masculinos del torneo. Fritz realizó un buen partido ante su rival, quien obtuvo en este torneo previamente victorias ante otros top 10 como Ruud o Hurcacz, y pese a dejar escapar nueve puntos de rotura, eso no afectó a su buen juego de ataque en momentos críticos como ambos tie-breaks.

Al acabar el encuentro y certificar la victoria en la United Cup, Fritz reconoció que “es fantástico para el equipo ganar esto torneo y me siento muy feliz por tener la opción de cerrar la eliminatoria”.

De esta manera acaba la United Cup, que se lleva contundentemente Estados Unidos, cerrando la competición con sólo dos derrotas en todo el torneo, siendo decididas por lo menos con 4-1 a su favor.