Rafael Nadal anuncia que 2024 será el último año de su carrera

En conferencia de prensa efectuada en su propia academia, Rafael Nadal confirmó lo que se venía hablando desde la jornada del miércoles: No jugará Roland Garros, el torneo que ganó en 14 oportunidades, donde es el máximo campeón.

El mallorquín demostró su pesar por no poder competir este año en su torneo favorito, sin embargo dejó en claro que su físico no está en condiciones. Su intención es clara, ponerse a punto para despedirse del tenis en 2024, temporada en la que espera disputar sus torneos favoritos.

“Yo intuyo, será mi último año”, dijo, pero aclaró que todo depende de su físico y sus sensaciones. Apuntó, además, que su intención es jugar los torneos que le apetezcan.

"Cuando definitivamente no sea el momento de competir, quiero que sea con la satisfacción personal de haber hecho lo posible y no irme antes de hora", Rafael Nadal en conferencia de prensa. pic.twitter.com/2SZEy7fs1h — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 18, 2023

Entre otras cosas, confirmó que desea jugar los Grand Slams y los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Han sido años difíciles, con lo cual es momento de dar un punto y aparte, no se puede estar siempre exigiendo más y más al cuerpo”, explicó sobre los motivos de su decisión.

Lo que diga el cuerpo

Pero eso no fue todo, aseguró que dependerá de sus sensaciones para poder disputar esos torneos que él anhela, además confesó que es consciente que no sabe si será competitivo.

“Lo que pase el año que viene, pues yo no lo sé, yo puedo tener unas intenciones, unas ilusiones y después las cosas las marca los factores que a veces uno no controla, unos sí, otros no y si voy a volver a ser competitivo para luchar a ganar Grand Slam pues, no lo sé, va a ser difícil, no, es evidente que después de un parón importante que no será de ahora en adelante, sino que es desde enero”, expuso.

“Soy consciente de la dificultad de la situación para luchar por ello, pero por qué no, no soy una persona negativa”, indicó.

El mallorquín tuvo que parar por una lesión en el psoas en el Abierto de Australia, desde ese torneo no volvió a ponerse a punto físicamente para competir en torneos.