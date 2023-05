Rafael Nadal no disputará Roland Garros

En la tarde de este miércoles, Relevo adelantó que Rafael Nadal no será parte de Roland Garros, el Abierto francés sobre arcilla que ganó en 14 oportunidades.

El mallorquín no logró recuperarse a tiempo de su lesión en el psoas, por lo que no podrá defender su corona, obtenida el año pasado ante Casper Ruud, en París.

El español se había lesionado en el Abierto de Australia, donde cayó ante Mackenzie McDonald en segunda ronda. Tras lo ocurrido en el primer Grand Slam del año comenzó una etapa de recuperación que todavía no concluye.

En reiteradas ocasiones, el balear vino bajándose de torneos y para este jueves se espera una conferencia de prensa en la cual se espera que el 22 veces campeón de Grand Slams brinde detalles de su situación.

Rafael Nadal, según cuenta @relevo, no jugará Roland Garros. No ha podido superar las molestias de su lesión y no podrá acudir a su cita anual en París.



Mañana jueves, a las 16:00 de la tarde, dará una rueda de prensa para explicar todo. Noticia tristísima. pic.twitter.com/ntv3IlhmlW