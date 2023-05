Seyboth Wild golpea fuerte a Medvedev y lo elimina de Roland Garros

El reciente campeón en Roma, Daniil Medvedev, cayó derrotado ante el brasileño Thiago Seyboth Wild, quien venía de disputar torneos Challenger y supo sobrepasar las rondas de clasificación.

El sudamericano comenzó a mostrar sus credenciales desde el inicio, dominando por momentos con la derecha, ante la incredulidad de su rival y el apoyo del público en París.

Seyboth Wild acabó metiéndose en segunda ronda luego de vencer en cinco sets al segundo favorito del torneo y quien buscaba su reconciliación con la arcilla, una superficie que no le agrada.

El brasileño demostró solidez en el primer set y dejó en claro que estaba para grandes cosas, imponiéndose en el desempate por 7-6 (5).

El ruso tuvo que extremar recursos y llegar nuevamente hasta el tiebreak en la segunda manga. El sudamericano desaprovechó oportunidades para embolsarse el parcial y Médvedev terminó ganando 7-6 (6).

El número 2 del mundo comenzó a encontrar sus golpes en el tercer set y rápidamente se puso en ventaja, para cerrarlo con score de 6-2. Por momentos durante el juego, Daniil tuvo enfrentamientos con el público, cuestión que se agudizó en el cuarto set.

Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs