Djokovic enfrentará a Ruud en la gran final de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic batió al español Carlos Alcaraz en cuatro sets, en el primer juego de semifinales de Roland Garros. El 22 veces campeón de Grand Slams aprovechó las molestias físicas del murciano para avanzar a la final.

El duelo fue el más esperado del año, enfrentaba a dos de los tenistas en mejor forma del mundo y los dos primeros sets fueron de alto nivel.

En el inicial, se notó el nerviosismo de Alcaraz, que dejó escapar en el score a su rival, quien no desaprovechó la oportunidad y se embolsó la manga por 6-3.

Carlitos logró elevar su nivel, conseguir mayor precisión y conseguir un quiebre clave para conseguir igualar la serie a un set, al ganar el parcial por 7-5.

En el inicio del tercer set, Charlie comenzó a sufrir molestias físicas, la jueza de silla lo penalizó por recibir atención médica en un momento que no estaba permitido por calambre y Nole comenzó a tomar distancia. El serbio terminó imponiéndose 6-1.

En el cuarto set, la historia fue muy parecida, Alcaraz mostró una leve mejoría, pero no logró igualar en el trámite a Djokovic, quien logró asestar nuevamente un lapidario 6-1.

