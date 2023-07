Medvedev supera su debut en Wimbledon sin sobresaltos

El número tres del mundo, Daniil Medvedev, volvió al All England Club luego de la suspensión de los tenistas rusos y bielorrusos en 2022 por la guerra de Ucrania.

En una jornada que nuevamente tuvo episodios de cortes por la lluvia, el ruso tuvo como oponente al joven británico, de origen francés, Arthur Fery. El número 391 del mundo fue beneficiado con una invitación y pudo demostrar sus dotes nada más y nada menos que en la Cancha 1 ante el campeón del US Open de 2021.

El duelo de primera ronda no generó mayores sorpresas, considerando que se notó la amplia superioridad del número 3 del mundo. El ruso apabulló a su oponente para conseguir una victoria en tres mangas.

En el primer set, cuando el score se encontraba igualado 5-5, hubo un corte debido a la lluvia. En el retorno, Medvedev aceleró la marcha y consiguió el quiebre decisivo, se ubicó en ventaja y sentenció el 7-5, para embolsarse la primera manga.

Posteriormente, en el segundo parcial, las cosas no tuvieron mayores cambios, Daniil siguió jugando desde el fondo, soportando los embates del joven rival, hasta obtener la ventaja y sentenciar el 6-4.

Daniil in control 😎@DaniilMedwed gets past Fery in straight sets to advance into the second round! @Wimbledon | #Wimbledon



