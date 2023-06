Novak Djokovic vence en París y es el más ganador de Grand Slams

En una extraordinaria demostración de fortaleza mental, alto nivel de juego y excelso desempeño físico, Novak Djokovic, consiguió su Grand Slam 23, superando a Rafael Nadal, quien tiene 22 en su haber. Muy detrás quedó Roger Federer, con 20 torneos grandes.

El serbio se impuso con claridad a Casper Ruud por parciales de 7-6 (1), 6-3 y 7-5 para embolsarse su tercera Copa de los Mosqueteros en la arcilla parisina.

🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.



