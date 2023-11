Dura derrota de Alcaraz en segunda ronda de París-Bercy

Carlos Alcaraz volvía a acción tras la disputa del torneo de Shanghai, torneo en el que quedó fuera de combate en los octavos de final ante Dimitrov, buscando eliminar los fantasmas del pasado en el Rolex Paris Masters en busca también de prepararse de cara a las Nitto ATP Finals. Su primer rival era el ruso Roman Safiullin, con un juego agresivo que encadenaba semanas positivas tras llegar a la final en Chengdu e imponerse ante Murray y Zverev en Shanghai.

Buen inicio de Safiullin que se lleva el primer set

El murciano ganó el sorteo y eligió iniciar el duelo al resto, en un primer juego en el que se verían las intenciones del ruso, que buscaba profundidad con la derecha cruzada o cerrar pronto el punto en la red, sin dejar que Alcaraz tuviese la iniciativa en ningún momento. Pasados algunos momentos, Alcaraz trató de aprovechar los mínimos resquicios que le dejara el ruso, por lo que tomó la delantera en el primer descanso 2-1 arriba, tras dos dobles faltas y un revés a la red del nacido en Podolsk.

Se recuperó bastante rápido Roman del break encajado, tras un buen punto que concluyó con un tiro al cuerpo del nacido en El Palmar. Las cosas se ponían complicadas para el murciano debido a que con una derecha que marchó demasiado larga, de nuevo perdía su saque y dejaba a su rival con 5 a 3 y saque para Safiullin, que aprovechó la situación y cerró el primer set por 6-3 en 38 minutos.

Un Alcaraz frustrado cae en su debut

El segundo set daría inicio con Alcaraz con un break arriba de ventaja, tratando de frenar el impulso del ruso hasta entonces, que pese a estar por debajo en el marcador, no dejaba de tomar riesgos atacando punto a punto. Inmediatamente Safiullin recuperó la rotura, frente a una versión de Alcaraz no tan feliz y alegre como de costumbre, mostrando claramente su frustración por no encontrar el punto de darle la vuelta al marcador. El séptimo sería un juego crítico, con saque para Alcaraz, y un Safiullin que tuvo varias opciones de romper, y pese a salvar hasta tres opciones, la cuarta ya fue demasiado para que el ruso se situara 4 a 3. De ahí hasta el final del encuentro el ruso definió tras varios fallos del murciano llevándose el set y el partido por 6-4 dando la sorpresa de la jornada en París.