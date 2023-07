Alcaraz pasa por Berrettini y se cita con Rune en cuartos de Wimbledon

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se enfrentó a Matteo Berrettini, en octavos de Wimbledon. El murciano venció y está en cuartos de final del torneo más tradicional del tenis mundial.

El primer set tuvo un gran protagonismo del finalista en 2021, quien consiguió un quiebre clave y logró servir para ganar la manga. El italiano viene buscando su mejor forma y en el inicio del partido tuvo el impulso necesario para embolsarse la manga por 6-3.

Como era de esperar, el ritmo de Berrettini fue disminuyendo en intensidad y fue sobrepasado por el español en ciertos tramos del juego. Se debe recordar que Matteo viene de un periodo largo de irregularidad, por lo que la falta de ritmo, quizás, le jugó en su contra.

En el inicio del segundo set, Carlitos rápidamente se puso en ventaja, con score de 4-1 y luego hizo rendir la diferencia para embolsarse el parcial por 6-3.

El tercer set en el trámite no fue muy diferente al anterior. El murciano nuevamente tomó distancia y terminó quebrando el saque de su rival para sellar nuevamente con un inobjetable 6-3.

Carlitos continuó ejerciendo alta presión contra su rival y venció en el duelo de potentes derechas. En el cuarto set, un error de Berrettini le dejó servido el juego al español, quien no desaprovechó su servicio para establecer el 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3.

Up close with @carlosalcaraz for the winning moment 🎥 #Wimbledon pic.twitter.com/5YIpUQqHaq

Alcaraz está en cuartos de final de Wimbledon, su mejor resultado hasta el momento en su corta carrera. Su rival será Holger Rune, quien superó en cuatro mangas a Grigor Dimitrov, por parciales de 3-6, 7-6 (6), 7-6 (4) y 6-3. El joven danés viene en un gran nivel en Wimbledon y espera llegar a instancias decisivas.

En palabras brindadas una vez finalizado el duelo, Carlitos alabó a su rival de turno y confesó que durante el juego confió en que mantenerse concentrado le traería resultados.

Into the last 🎱@holgerrune2003 races back from a set down to defeat Grigor Dimitrov in four sets to reach a first Wimbledon quarter-final, 3-6, 7-6(6), 7-6(4), 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/CXNZ6m5HDY