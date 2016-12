Anuario VAVEL 2016. Albert Ramos: asentado en la élite

Fotomontaje: Adrián Cobo - VAVEL

A punto de cumplir 29 años, Albert Ramos se encuentra en plena madurez como tenista. El de Mataró ha cuajado su mejor temporada y está en el momento perfecto para seguir sumando victorias. Respetado por las lesiones, ha mostrado una fortaleza mental que nos hace pensar que podrá seguir subiendo en el ranking.

Y es que Ramos es un jugador muy versátil. Pese a cumplir las características del típico tenista español con mayor capacidad para brillar en tierra batida, Albert se adapta muy bien a cualquier superfície. Lo demostró el año pasado en el Masters de Shanghai, donde cuajó la mejor victoria de su carrera, ganando al mismísimo Roger Federer. Cayó, no sin tener grandes opciones de ganar, ante Jo-Wilfried Tsonga en la siguiente ronda. Pero la victoria ante Federer le dio el empujón de confianza que necesitaba.

Aún así, no empezó el año 2016 de la mejor manera posible. La gira por Oceanía no tuvo los resultados esperados, y los cuatro torneos que jugó en tierras sudamericanas en su superfície favorita, la tierra batida, pudieron ir mejor. Ramos llegó a semifinales en Quito, su mejor resultado en los primeros cinco meses del año. En Indian Wells, derrotó a Nick Kyrgios en dos sets, pero tampoco le sirvió para arrancar, ya que la temporada de tierra batida no fue como se esperaba. Más derrotas que victorias, sólo pasó de segunda ronda en Estambul. No logró avanzar lejos en Montecarlo, Barcelona, Roma y Madrid, seguramente los torneos más importantes de la temporada para él. Tuvieron buena parte de culpa sus difíciles rivales. Pablo Cuevas en Barcelona, Jo-Wilfried Tsonga en Madrid, Tomas Berdych en Roma y Stan Wawrinka en Ginebra eran derrotas asumibles.

Pero todo cambió en París. La ciudad del amor fue el escenario donde Albert Ramos jugó el mejor tenis de su carrera. Llegar a la segunda semana en Roland Garros es algo al alcance de muy pocos. Y allí estuvo. Tras dos primeras rondas sencillas, al catalán le tocó un hueso duro, Jack Sock. Roland Garros 2016 siempre quedará en su memoria, el torneo donde Ramos demostró al mundo que puede estar entre los mejores Entonces, batalló en un quinto set que marcaba la línea de la gloria, el todo o nada. Allí cambió su carrera. Albert ya se lo creía. Arrasó a todo un top10 como Milos Raonic en octavos de final en tres cómodos sets, y firmó, de lejos, su mejor resultado en un Grand Slam. En su torneo favorito. Solo un mes después, firmaba un buen torneo en Wimbledon, en una superfície prácticamente desconocida para él, sorprendió a jugadores con experiencia en hierba como Vasek Pospisil o Viktor Troicki. Ramos caía con el francés Richard Gasquet, pero su juego seguía mejorando, y su ranking también.

Y llegó su siguiente gran momento. Cuatro años después llegaba a una final ATP. Un verano antes estaba batallando en torneos challenger, sumando victorias y buscando continuidad, sin verse capaz de competir en los mejores torneos de pista dura. Pero después de su Roland Garros, era capaz de todo. Y fue campeón en Bastad, ganando ni más ni menos que a David Ferrer y a Fernando Verdasco en las dos últimas rondas. Y en sets corridos. Ya tenía un título ATP. Y su recompensa fue jugar los Juegos Olímpicos de Río. Tuvo mala suerte en el sorteo y no pudo ganar ante el posterior medallista de bronce, el japonés Kei Nishikori.

Ramos acaba el año entre los 30 mejores del mundo, y sin puntos que defender en el inicio de 2017

Pero el año no había acabado. No jugó un gran tenis en la gira estadounidense, pero se rehizo en China, en el país donde un año antes había ganado al maestro Federer. En Chengdu, rozó su segundo título para completar su año soñado, pero un mal tie-break le condenó a perder la final ante Karen Khachanov. Ramos, despedía el año con dos derrotas ante su bestia negra, Tsonga. Pero a finales de octubre se colaba en el top30 por primera vez, concretamente se situó en el número 26 del mundo, pero ha cerrado el año en el puesto 27. Una posición que le permite ser cabeza de serie en la mayoría de torneos. Y lo será en Melbourne, en el próximo mes. Lo mejor, que no defiende muchos puntos hasta el mes de mayo, así que si hace un buen inicio de 2017, seguirá subiendo posiciones.