Anuario VAVEL 2016. Feliciano López: en el término medio está la virtud

Fotomontaje: Adrián Cobo - VAVEL

Poco a poco 2016 se va terminando, las horas se van descontando y la aparición de las luces y árboles navideños dejan un resultado por delante: el fin de una temporada para que en breve se ponga en marcha otra. Como no podía ser de otra manera, cuando una campaña baja su telón se debe hacer un balance, con las luces y sombras que ha deparado la temporada, y donde por detrás del británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic, que han estado a un nivel estratosférico, han aparecido otros tenistas encargados de disputarse el resto de torneos que el número uno y dos del mundo dejaban libres, pero en este caso Feliciano López no ha tenido ni mucho menos su mejor año, y es que a pesar de obtener un título, el toledano no ha encontrado el nivel con el que había esperado arrancar la campaña, terminando la temporada en el puesto 28 del ránking ATP, algo que buscará superar en 2017, el que podría ser uno de sus últimos años buenos.

Complicado comienzo de año

Los comienzos de temporada nunca son fáciles, se ponen a prueba los entrenamientos realizados y obtener los resultados que se esperan no es nada fácil, cayendo Feliciano en la primera ronda de Qatar ante Daniel Muñoz de la Nava por 6-3, 6-7 (4) y 5-7, poniendo rumbo a continuación al primer Grand Slam del curso, el Open de Australia, donde el toledano superaba dos encuentros hasta caer en la tercera ronda frente a John Isner por 7-6 (8), 6-7 (5), 2-6 y 4-6. En el Ecuador Open Quito, López no pasaba de la tercera ronda, donde se tenía que retirar por lesión cuando iba perdiendo ante Albert Ramos por 5-7 y 3-4, regresando a las pistas en Marsella, torneo en el que las sensaciones no era nada buenas para el toledano, que no pasaba de su primer choque ante Sergiy Stakhovsky por 3-6, 6-2 y 6-7 (5), dejando a un lado sus malos resultados en Dubái, donde Feliciano conseguía acceder hasta ni más ni menos que las semifinales del torneo, cayendo ante Marcos Baghdatis por 6-3, 6-7 (1) y 1-6.

La llegada de los Masters 1000 americanos supondría un nuevo paso atrás para Feliciano, que no encontraba su mejor nivel en Indian Wells, donde perdía en cuarta ronda ante Novak Djokovic por 3-6 y 3-6, para a continuación sucumbir en segunda ronda de Miami frente a Yoshihito Nishioka por 4-6 y 4-6. Dando una de cal y otra de arena, el toledano volvería a recuperar su mejor versión en Houston, donde conseguía llegar hasta semifinales para perder contra Juan Mónaco por 4-6 y 2-6, haciendo acto de presencia en la gira de tierra batida con el Masters 1000 de Montecarlo, donde Feliciano sucumbía en primera ronda ante David Goffin por 5-7 y 0-6, perdiendo en tercera ronda del Barcelona Open Banc Sabadell contra Philipp Kohlschreiber por 7-6 (5), 5-7 y 3-6, no pasando a continuación de la segunda ronda del Mutua Madrid Open frente a Roberto Bautista por 3-6, 7-5 y 5-7, siendo Kevin Anderson su bestia negra en Roma a las primeras de cambio, venciendo el sudafricano por 4-6 y 6-7 (5), para poner punto y final a los torneos de arcilla en Roland Garros, donde el toledano no pasaba de tercera ronda al perder ante David Ferrer por 4-6, 6-7 (6) y 1-6.

La hierba no mejora las prestaciones de Feliciano, que ayuda a España a vencer a Rumanía

Durante las últimas temporadas la hierba era sin duda la gira que más éxitos traía a Feliciano López, pero en esta ocasión el toledano no brillaría sobre el césped, y es que en Stuttgart caía en su primer encuentro ante Mikhail Youzhny por 6-7 (3) y 3-6, para a continuación en el Aegon Championship de Londres no superar la primera ronda cayendo contra Marin Cilic por 6-4, 3-6 y 6-4, siendo Wimbledon su mejor torneo, sin poder superar la tercera ronda al cruzarse en su camino Nick Kyrgios, quien le vencía por 3-6, 7-6 (2), 3-6 y 4-6. Comprometido como el que más con España en la Copa Davis, el toledano viajaba hasta Cluj-Napoca para batirse a Rumanía, obteniendo una trabajada victoria contra Marius Copil por 7-6 (4), 5-7, 6-4, 3-6 y 6-3.

En Gstaad conseguiría su gran momento de gloria Feliciano López, y es que tras llegar a la gran final, conseguía ganar a Robin Haase por 6-4 y 7-5, mostrando días después de nuevo un gran nivel en el Abierto Mexicano Texcel, torneo en el que llegaba hasta ni más ni menos que la gran final, quedando a un paso del título al caer frente a Ivo Karlovic por 6-7 (5) y 2-6. Poco a poco los años se iban terminando, no pudiendo pasar de segunda ronda Feliciano en el Masters 1000 de Cincinnati al perder contra Grigor Dimitrov por 7-5, 3-6 y 6-7 (6), misma ronda en la que también caería en el US Open, último Grand Slam del curso, pereciendo en la segunda ronda ante Joao Sousa por 2-6, 4-6, 6-1 y 5-7.

Buscando el ascenso al Grupo Mundial con España en la Copa Davis, Feliciano López colaboraba al triunfo nacional al imponerse a Ramkumar Ramanathan por 6-4, 6-4, 3-6 y 6-1, poniendo rumbo a Chengdu, donde tan solo era capaz de ganar un partido, cayendo en el segundo ante Karen Kachanov por 3-6 y 4-6. En el ATP 500 de Tokyo el toledano se veía obligado a retirarse ante James Duckworth cuando tenía un marcador de 7-6 (5), 6-7 (4) y 2-4, mientras que en el Masters 1000 de Shanghai la aventura por tierras asiáticas duraba nada más que dos choques para un Feliciano que veía como Jack Sock le derrotaba por 3-6, 6-4 y 4-6. En Viena sería John Isner el encargado de derrotarle por 6-7 (1), 6-3 y 6-7 (2) en segunda ronda, para que en su último torneo del curso, Feliciano López también perdía en su segundo partido, en este caso ante Lucas Pouille por 7-6 (1), 3-6 y 4-6.