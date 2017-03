Arsenal - Bayern Monaco in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Arsenal-Bayern Monaco, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Sidiropoulos.

QUI BAYERN

I bavaresi hanno festeggiato la millesima panchina del loro tecnico, Ancelotti, vincendo per ben 8-0 sull'Amburgo. Il momento di forma è ottimale e la squadra tedesca è una delle favorite sulla carta per la vittoria finale, che non arriva dal 2013, quando si vinse il triplete sotto la gestione Heynckes.

Il 5-1 dell'andata è "soltanto" una garanzia in più che però non deve far addormentare completamente la squadra tedesca, chiamata a confermarsi in trasferta e a non complicarsi la vita da sola; in Champions League però può succedere di tutto, quindi massima attenzione.

Manuel Neuer, che ha rilevato un problema durante l'ultimo match disputato dai suoi in Bundesliga, potrebbe non essere dalla partita. Indisponibile di certo è invece Lahm: due mancanze di peso che potrebbero - soprattutto sotto l'aspetto dell'esperienza - influire sulla gara.

Ancelotti dovrebbe puntare su un 4-2-3-1. In porta sembra favorito Neuer, ma Ulreich è pronto a subentrare; davanti a lui larghi Rafinha e Bernat, con la coppia Hummels-Alaba (manca anche Jerome Boateng) in mezzo. Mediana ex Liga con Xabi Alonso ed Alcantara; davanti a loro Douglas Costa, Muller e Robben. La punta è Lewandowski.

Le scelte di Ancelotti

QUI ARSENAL

Momento decisamente meno felice per i Gunners, reduci dalla sconfitta in campionato per 3-1 sul Liverpool. In generale, da inizio febbraio sono arrivate 3 sconfitte importanti per gli inglesi, quella decisiva sicuramente nel derby contro il Chelsea. Questo rende tutto ancora più complicato.

Il passivo di 4 gol del finale dell'andata, a livello di gioco, non si è visto all'Allianz Arena. Ogni tanto (troppo) i londinesi hanno però il vizio di spegnere completamente la luce (vedi la sconfitta contro il Watford di qualche settimana orsono), e questo difetto in Europa si paga tantissimo.

Ovviamente l'infermeria non è di supporto a Wenger. Praticamente desaparecidos stagionali, anche in Premier League, i due perni del centrocampo Cazorla e Ramsey. Anche Ozil non è ancora al meglio e per questo sembra che non giocherà (lui, che ha iniziato proprio dalla Bundesliga).

Arsene Wenger non cambierà il suo 4-2-3-1. Fra i pali Ospina, portiere della Champions di quest'anno; agiscono invece da terzini Bellerin e Montreal. In mezzo Mustafi (gran protagonista ad Euro 2016 con la Germania) e Koscielny. Mediani Coquelin e Xhaka. Dietro all'unica punta, Sanchez, ci sono Chamberlain, Iwobi e Walcott.

L'undici di Wenger

STATISTICHE E PRECEDENTI

In 11 precedenti, fra cui il match d'andata, 6 volte a prevalere sono stati i teutonici. Gli odierni padroni di casa hanno invece vinto in 3 occasioni. Curioso il dato che vede il Bayern quest'anno due volte sconfitto in trasferte europee; invece l'Arsenal, anche pareggiando col PSG che poi ha ipotecato i quarti, risulta imbattuto all'Emirates.