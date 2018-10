Terminata Juventus - Hellas Verona, LIVE Serie A 2017/18 (2-1): Buffon lascia la Signora, quante emozioni!

NOT : 38esima ed ultima giornata della Serie A 2017-2018: in campo all'Allianz Stadium c'è Juventus-Hellas Verona. Si comincia alle ore 15:00

17.00 - Direi che è tutto. Ed allora un grazie a tutti coloro che ci hanno seguito oggi ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Hellas Verona per 2-1 nell'ultima partita con la Signora di Buffon!

16.58 - Termina quindi con un successo lo straordinario campionato della Juventus. L'Hellas Verona al contempo chiude come ha fatto spesso in questa Serie A, perdendo, ma la scena più importante se l'è presa chiaramente Gianluigi Buffon. L'addio del portiere bianconero è stato un momento piuttosto toccante oggi, così com'è straordinario questo bagno di folla straordinario che sta facendo oggi, salutando di fatto il pubblico di qualsiasi settore degli spalti. Ora ovviamente ci sarà la celebrazione e la festa solita: per tutto ciò che vi possa interessare, vi rimandiamo sempre sulla home del nostro sito.

16.53 - È FINITA! Juventus batte Hellas Verona per 2-1 e chiude il suo campionato a 95 punti!

90' + 3' - Bella giocata di Petkovic fuori area: dribbling nello stretto e conclusione però troppo centrale, facile per Pinsoglio.

90' + 2' - Perchè esce Lichtsteiner. Standing ovation più che meritata anche per lo svizzero, fra gli storici giocatori a vincere sette Scudetti consecutivi. Il proscenio per il numero 26 è arrivato senza una sostituzione, chiude in dieci la squadra di Allegri per questo saluto.

90' + 1' - Alex Sandro parte sulla sinistra, ma poi torna indietro. Marchisio mette fuori il pallone, perchè...

90' - Nonostante la pioggia, Buffon sta proseguendo intanto il giro di campo. Ci sono tre minuti di recupero.

89' - Lichtsteiner ha subito una punizione durante questo tentativo di disimpegno.

88' - HIGUAIN! Fuori di niente! Bordata da fuori del Pipita larga per questione di centimetri, il destro era dritto-per-dritto ma potentissimo!

87' - Ed ancora applausi, sempre a Lichtsteiner, per questo inserimento alle spalle di Fares che ha comunque rimediato salvandosi in calcio d'angolo.

86' - Peccato, sarebbe stata una degna conclusione dell'avventura con la Vecchia Signora per il numero 26.

85' - NICOLAS FERMA IL TIRO DI LICHTSTEINER! Parato il rigore dello svizzero, designato rigorista su invocazione di tutto lo stadio!

84' - Nuovo corner per il destro di Pjanic. RIGORE PER LA JUVENTUS! Fallo di mano di Bearzotti sul colpo di testa di Mandzukic!

83' - Bella giocata ancora fra Dybala ed Higuain, conclusione di quest'ultimo ancora fermata da Nicolas.

82' - Sta girando il campo Buffon, dando uno spettacolo direi anche migliore rispetto alla gara.

81' - Marchisio calcia a giro dal vertice sinistro dell'area: largo, non di molto. Dentro Petkovic intanto, in luogo di Matos.

80' - Si riparte da un corner ora, dopo il tuffo di Nicolas.

79' - NICOLAS RISPONDE A MARCHISIO! Calcia con forza ed abbastanza angolato, Nicolas in tuffo la spedisce in calcio d'angolo!

78' - Cross deviato in zona-Pinsoglio, ottima ancora la presa del terzo portiere.

77' - Adesso dunque possono cercare addirittura il pari gli scaligeri, qui hanno una punizione sulla trequarti.

76' - GOOOL! CERCI! 2-1! Grande anticipo sul primo palo in seguito al cross di Romulo, forte e teso verso il primo palo, dove Cerci di punta la mette benissimo verso il palo lontano!

75' - Livello agonistico sceso di parecchio in questa ripresa. La palla gira lentamente.

74' - Pinsoglio fa la sua prima parata in Serie A su un cross dalla sinistra. Anche per lui, a suo modo, una giornata speciale.

73' - Calcio d'angolo guadagnato sull'anticipo di Ferrari nei confronti di Bentancur, nel duello aereo.

72' - Higuain cerca il movimento di Dybala in profondità, ma trova una chiusura sulla strada di questa bella traccia verticale.

71' - Alex Sandro lascia quasi la sfera a Romulo, che sembra star dando davvero il suo 100%. Ma predica nel deserto.

70' - HIGUAIN! ALTO! Scodella il numero 10 verso il suo centravanti, dal limite dell'area, smarcamento perfetto sul secondo palo e colpo di testa alto per lui, di pochissimo!

69' - Buffon intanto è curiosamente andato negli spogliatoi.

68' - Qui l'iniziativa è di Fares, ma la sua azione si conclude con un nulla di fatto.

67' - La partita prosegue ora sullo stesso copione di prima: possesso locale, nessun grande strappo.

66' - Dentro Higuain al posto di Douglas Costa. Grandi applausi ora per tutti, come tributo.

65' - E ci sono poi pure le lacrime per Buffon, dinanzi allo splendido spettacolo che gli ha regalato lo Stadium. Si torna a giocare. Ora c'è pure un po' di tristezza.

64' - Entra quindi Pinsoglio, al posto di Buffon che sta salutando letteralmente tutti. La panchina è in piedi, insieme allo staff. La partita è diventata secondaria, siamo tutti soffermati sulla standing ovation.

63' - Abbracci a Barzagli, a Rugani, a Dybala, Marchisio, a tutti i compagni. Il momento è forte, Buffon sta lasciando il campo, lo ha annunciato lo speaker. Solo applausi.

62' - Esce Aarons, dentro Zuculini. Ma c'è un altro cambio, che potrete intuire, ben più importante...

61' - Cerci viene pescato in fuorigioco da un passsaggio sulla trequarti.

60' - Tutto comunque ok secondo l'arbitro, la VAR non è intervenuta. Ed il tutto si è risolto con un abbraccio fra il capitano juventino e Matos.

59' - Può rinviare Buffon. Buffon che ha steso Matos in area dopo un disimpegno non eccelso dei suoi compagni, contatto rivedibile...

58' - Fossati è stato ammonito, dopo una serie di respinte, per un fallo tattico ai danni della ripartenza di Dybala.

57' - Punizione sulla trequarti, dove Romulo potrò provare a calciarla nel mezzo.

56' - Intanto c'è un'altra punizione dai 22-25 metri, in posizione perfettamente centrale, guadagnata di nuovo da Dybala. Stavolta calcia l'argentino, sul palo di Nicolas, che blocca.

55' - Buffon intanto arringa tutto il popolo chiamando cori per sé, per i compagni e pure per Allegri, che è stato appena invocato da tutto lo stadio.

54' - Fares non riesce a tenere in campo un pallone in corsia.

53' - Si torna dunque a giocare. Uno-due abbastanza tremendo.

52' - GOOOOOOOOOOOOL! IL SOLITO, MIRALEM PJANIC! 2-0! Esecuzione perfetta del bosniaco dal centro-sinistra, che semplicemente scavalca la barriera e la mette dove Nicolas non può arrivare, nonostante la sfera non sia angolatissima!

51' - Fallo ai danni di Dybala per Fares ai 20-22 metri: intervento ruvido, c'è anche il giallo per il numero 93.

50' - Tutto buono, il controllo ha confermato la validità del gol dell'1-0.

49' - Sulla respinta, nuovo corner. GOOOOOOOOOOOOL! RUGANI! 1-0! Si aspetta l'intervento della VAR sul possibile fuorigioco di Rugani, che ha messo soltanto il tap-in dopo che Douglas Costa, appena dentro l'area, aveva impegnato Nicolas con una conclusione mancina rasoterra!

48' - Bell'iniziativa di Alex Sandro, che arriva in posizione da ala destra, poi appoggia per Bentancur: palla larga a Lichtsteiner, il cui cross è deviato in calcio d'angolo.

47' - Recupero palla pericoloso per i gialloblù, che avrebbero la possibilità di colpire ma tergiversano troppo.

46' - Fares perde il possesso in favore di una rimessa laterale battuta da Lichtsteiner.

16.05 - Si riparte! Pallone mosso dall'Hellas Verona.

16.03 - Nessun cambio previsto per gli ospitanti. A breve si riparte, dall'altro lato dentro invece Bearzotti al posto di Caracciolo.

15.54 - Era prevedibile che quella odierna fra Juventus ed Hellas Verona non sarebbe stata una partita particolarmente bella, ed infatti così è stato: aldilà dei lampi estemporanei delle grandi fonti di talento di Madama, il match è stato piuttosto piatto per almeno mezz'ora. Poi il dominio territoriale ha iniziato a farsi sentire, ma non con grande intensità. Aldilà del match comunque, le emozioni più grandi ce le darà il saluto di Buffon (per cui pare programmata una sostituzione nella ripresa, in favore di Pinsoglio), che già qualcosa ce lo ha anticipato. Quindi aspettiamo, magari nella speranza di vedere qualcosa di più pure in campo: ci vediamo dopo!

15.49 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 1' - Bentancur è forse ancora un po' freddo: grandi tempi d'inserimento qui sul passaggio di Mandzukic, ma controllo difettoso in area per l'uruguagio.

45' - Ci sarà un minuto di recupero, Buffon ha intanto qui raccolto la sfera dopo un suggerimento sbagliato degli avversari.

44' - Sostituito ora Sturaro, dentro al suo posto Bentancur. Da capire se per la testata subita dall'ex Genoa o se fosse qualcosa di programmato.

43' - MANDZUKIC! MALE! Dopo una grande giocata d'esterno piede per prepararsi lo spazio, nel cuore dell'area il croato ha scelto male il tempo per calciare di mancino, spedendo la palla in tribuna! Che chance!

42' - Giropalla locale interrotto da Fares, qui puntuale nell'anticipo.

41' - Dopo una pausa lunga, ora ci siamo: si riparte.

40' - Cure mediche perciò per i due, che nonostante la bella capocciata subita sembrano in grado di ricominciare. Gioco fermo.

39' - TRAVERSA PER DYBALA! Splendido pallonetto della Joya dal centro-sinistra dell'area di rigore col sinistro, verso il secondo palo, che coglie la parte interna della traversa ma poi torna dentro al campo, dove Sturaro non riesce a ribadire di testa sul pressing di Fares, rinvio!

38' - Altra grande giocata di Douglas Costa, con Mandzukic che si defila sulla sinistra dell'area e prova a servirlo immediatamente ma trova una lettura perfetta di Danzi.

37' - Marchisio tenta di premiare l'inserimento di Sturaro, ma i due non si capiscono quando il secondo ferma la propria corsa e perciò la sfera è regalata a Nicolas.

36' - Nuova transizione guidata da Romulo, con Alex Sandro che era salito: il suo passaggio verso l'area è stato comunque spazzato via da Rugani.

35' - Ed ancora, Dybala insiste sulla destra dell'area, Lichtsteiner si sovrappone a lui dopo la chiusura, ma crossa fuori dal campo.

34' - Comunque sembra che adesso i gialloblù stiano calando un po' troppo. Qui un duetto fra Dybala e Douglas Costa è stato fermato con grande affanno.

33' - Battuta respinta al centro dell'area, poi la conclusione di Marchisio non impegna più di tanto Nicolas.

32' - ANCORA BRAVO NICOLAS! Prima Douglas Costa lo impegna sul primo palo dopo il contropiede, in seguito semi-rovesciata di Mandzukic dal centro della lunetta, palla indirizzata sotto la traversa centralmente ma il portiere avversario concede solo corner!

31' - Clamoroso rischio di autogol per Lichtsteiner, che comunque concede "soltanto" un'altra battuta dalla bandierina.

30' - Nuova ottima iniziativa di Romulo, che sulla destra continua ad impegnarsi: dopo aver ottenuto una punizione, guadagna pure un corner.

29' - Nuovo fischio, stavolta in favore dei padroni di casa, che giocano subito la palla in orizzontale.

28' - Fallo addirittura di Dybala su Fares: cadendo, l'argentino ha infatti involontariamente sgambettato il terzino avversario, ma tant'è. Punizione.

27' - Prosegue il palleggio attento juventino, alla ricerca del vantaggio. La gara è viva, anche se piuttosto lenta.

26' - DYBALA! Nuovo brivido! Terza conclusione in tre minuti, stavolta attorno alla lunetta dopo un duetto con Mandzukic: sinistro dritto-per-dritto verso il primo palo, palla rasoterra fuori non di molto!

25' - Ancora molto attento Nicolas sulla solita palla al veleno di Dybala dai 25-30: centrale, la conclusione viene bloccata dall'estremo difensore avversario.

24' - MANDZUKIC! C'E' NICOLAS! Brivido per il portiere sullo stacco del croato, dopo il solito uno-contro-due vincente di Douglas Costa: la palla comunque viene addirittura bloccata.

23' - Lichtsteiner cerca la gloria personale in quella che è anche per lui l'ultima gara con la Vecchia Signora: ricevuto il cambio di gioco di Alex Sandro, lo svizzero arriva a calciare a giro col mancino dai 25-30 metri. Alto, non di molto.

22' - Dybala ha subito una gomitata sul volto da Matos: punizione sulla fascia destra, ora Pjanic potrà metterla nel mezzo. Sbagliata l'esecuzione dell'ex Roma, c'è la respinta.

21' - Anche dall'altro lato del campo c'è un giro alla bandierina.

20' - Corner ancora per gli ospiti, autori finora di una buona prestazione. Il cross non porta nessuno sviluppo pericoloso.

19' - Ancora Dybala per Douglas Costa sulla fascia mancina, cross forte e teso capito prima da Nicolas, che addirittura blocca.

18' - Mandzukic recupera un pallone nell'area avversaria, ma è costretto a gestirlo all'indietro.

17' - Romulo batte una punizione dalla destra crossando nel mezzo, la sfera scorre in rinvio dal fondo.

16' - FARES! Troppo facile per Buffon! Bell'iniziativa dalla sinistra del laterale sinistro veronese, che rientra sul destro e dal limite calcia a giro: respinge lateralmente Buffon! Prima ovazione, per lui...

15' - Romulo ancora ad agire in fascia, ma dopo una buona giocata viene fermato da Sturaro, regolarmente ed in fallo laterale.

14' - Tira Marchisio da fuori area, risultato piuttosto deludente. Rimessa dal fondo.

13' - Possesso ancora fra le grinfie dei bianconeri, che paiono aver preso il pallino della sfida.

12' - Douglas Costa crossa ancora dalla fascia sinistra in cui sta agendo in questo avvio, traversone fermato da Nicolas.

11' - Grande giocata di Douglas Costa, che va via con un tunnel a Ferrari e cambia gioco. L'azione termina però su un appoggio sbagliato di Dybala verso Sturaro.

10' - Lichtsteiner chiude bene la diagonale su un cross verso Fossati, impedendo l'intervento in area di testa a quest'ultimo.

9' - Pallone interessante in diagonale di Alex Sandro verso Mandzukic, però un po' troppo lungo. Si riparte da Nicolas.

8' - Usa le braccia Alex Sandro per fermare una nuova iniziativa di Cerci. Il brasiliano va poi per linee orizzontali. Il ritmo della sfida si è abbassato.

7' - Cerci parte dalla sua classica posizione ma, nonostante la caparbietà, viene chiuso ben due volte.

6' - Alex Sandro difende la sfera su un lancio lungo, permettendo a Buffon di rinviare successivamente.

5' - Il controllo difettoso di Mandzukic costringe Pjanic ad una magia in mediana. Ottiene una punizione il bosniaco.

4' - Perde un brutto pallone Sturaro nel mezzo, sull'imbucata però Lichtsteiner trova un'ottima chiusura. Il contropiede si sviluppa fino al limite dell'area, da dove Sturaro tira col destro, sempre troppo potente.

3' - Fallo di Romulo ai danni di Rugani in pressione al limite dell'area. Rugani stesso restituisce il favore a Danzi a centrocampo.

2' - Possiamo quindi correggere la formazione scelta da Pecchia: si tratta di un 4-3-3 con Souprayen centrale, Ferrari terzino destro e Romulo mezzala. Tridente con Cerci, Matos ed Aarons in avanti. La conclusione di Dybala dal limite, dopo uno schema dalla bandierina, termina alta.

1' - Subito grande cambio di gioco di Dybala per Douglas Costa, il cross dalla sinistra della trequarti è per il movimento di Mandzukic sul secondo palo ma Souprayen chiude in corner.

15.04 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

14.59 - Squadre in campo!

14.55 - Emozioni forti pure per Asamoah, che si è commosso quando è iniziato un coro per lui dagli spalti ed i compagni sono rincorsi ad abbracciarlo. Anche il ghanese abbandona la squadra con cui ha vinto sei Scudetti oggi: giocherà nell'Inter l'anno prossimo.

Come si fa a trattenere le lacrime, oggi? #UN1CO pic.twitter.com/TMXOenFKIm — JuventusFC (@juventusfc) 19 maggio 2018

14.50 - Manca ormai poco: abbiamo assistito a momenti di grande emozione, con Buffon che è andato a salutare tantissimi tifosi, sfruttando la vicinanza degli spalti (il video qui sopra). Adesso però c'è una partita: fra poco si parte con Juve-Hellas Verona!

14.40 - Riscaldamento duro pure nei giorni più di festa come oggi, per i campioni d'Italia...

14.30 - È già iniziato il riscaldamento in quel di Torino, andiamo a vedere qualche immagine...

14.20 - Allegri per l'ultimo match stagionale, nel pomeriggio della festa Scudetto e per l'addio al bianconero di Gigi Buffon, sceglie il 4-3-2-1 con il portierone italiano in porta, con la presenza dal 1' di Marchisio e Sturaro in mediana e di Mandzukic al centro dell'attacco. Pecchia saluta la A schierando un 4-4-2 a trazione posteriore con i soli Matos e Cerci in attacco a cercar di dar fastidio alla difesa bianconera; il modulo è comunque fluido e tutto da capire in campo.

14.10 - La formazione ufficiale del Verona: (4-4-2) Nicolas; Romulo, Caracciolo, Ferrari, Souprayen; Aarons, Fossati, Danzi, Fares; Matos, Cerci.

14.05 - La formazione ufficiale della Juventus: (4-3-2-1) Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio, Sturaro; Douglas Costa, Dybala; Mandzukic.

14.00 - Un'ora all'inizio del match: tra pochissimo le scelte dei due allenatori

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie A edizione 2017-2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 15:00, verrà fischiato dall'arbitro Riccardo Pinzani.

QUI JUVE

I bianconeri, con il punto ottenuto sul campo della Roma, hanno aritmeticamente chiuso la corsa al titolo, dopo che nel weekend precedente in realtà già la vittoria sul Bologna aveva portato il distacco sul Napoli a +6, rendendo complicatissima una riapertura dei giochi in chiave-Scudetto.

È dunque oggi giornata di celebrazione per tutta la squadra, vincitrice pure nella finale di Coppa Italia con un perentorio 4-0 sul Milan. Ma sarà anche - e forse soprattutto - il giorno dell'addio di Gianluigi Buffon: il portiere juventino ha dichiarato infatti il capolinea della propria avventura con questa maglia.

Per lui ora il futuro è ancora in bilico dopo un'altra grande stagione: continuare in campo, all'estero, o un ruolo dirigenziale con la Vecchia Signora (che intanto sembra starsi cautelando con Perin a livello di sostituto) da subito? In ogni caso, alla vigilia Allegri ha definito la giornata di oggi come "storica".

A proposito del tecnico, oggi non avrà a disposizione diversi elementi: solo Bernardeschi è stato escluso dai convocati, ma anche Howedes, Chiellini, Khedira, e Cuadrado sono tutti da considerarsi indisponibili. Una situazione complessa, ma l'allenatore - uno dei grandi protagonisti di questa stagione - dovrebbe venirne a capo.

Max Allegri oggi ripartirà con un 4-3-2-1 ed alcuni dubbi. Davanti all'immancabile Buffon dovrebbero agire Lichtsteiner - anche lui al passo d'addio -, Benatia (o Barzagli), Rugani ed Alex Sandro. Mediana inedita con Marchisio sicuro del posto, probabilmente affiancato da Pjanic e Sturaro, entrambi insidiati da Bentancur. In avanti, ecco i protagonisti nel nostro pagellone del reparto: Douglas Costa e Dybala supportano infatti Higuain.

QUI HELLAS

Per gli scaligeri la retrocessione matematica è arrivata in seguito alla sconfitta per 4-1 in favore del Milan, una delle tante dimostrazioni della scarsa identità della squadra. La depressione ha trascinato la squadra verso altri risultati negativi, fino al KO dello scorso weekend in casa contro l'Udinese.

L'anonimato è la caratteristica principale della squadra di Pecchia, che si sta intanto pure rilevando un po' disunita. Oggi infatti saranno a disposizione del tecnico soltanto 18 giocatori, con gli "esclusi" Vukovic, Heurtaux, e Buchel che si sono aggiunti agli infortunati Valoti, Kean e Lee.

Fabio Pecchia cercherà un'impresa impossibile col "solito" 4-3-3. Alla base c'è Nicolas, i terzini sarebbero Ferrari e Fares (o Felicioli) con Souprayen adattato centrale al fianco di Caracciolo. A centrocampo largo al grande ex Romulo - arrivato a Torino dalla Fiorentina nel 2014 ma rimasto lì solo una stagione - al fianco di Fossati e Zuculini, favorito su Danzi. In avanti, Aarons reclama spazio ma dovrebbe andare in panchina in favore di Cerci, Matos e Verde (così come Petkovic).

CURIOSITÀ

Non è una novità che questa gara si giochi a titolo già vinto da Madama: nel 2016 infatti i veronesi si tolsero la soddisfazione di un successo per 2-1 al Bentegodi (alla penultima giornata), mentre nell'annata precedente nello stesso stadio il risultato finale fu di 2-2 (all'ultima giornata).