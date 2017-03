Serie B: il Frosinone sbanca Ferrara, pari Hellas. Tutto riaperto in zona retrocessione

Esultanza dei giocatori del Frosinone | Source: www.contra-ataque.it

Cambio in vetta, nella trentaduesima giornata di Lega B. Disputando una sfida quasi perfetta, infatti, il Frosinone sbanca Ferrara, vincendo per 0-2 contro la Spal di Semplici. Un esito davvero importante, per i ciociari, che superano indenni il big match e volano verso la vittoria finale del campionato cadetto. Poco male, comunque, per gli Estensi, che restano ancora secondi grazie al pesante passo falso dell'Hellas Verona, che in casa non va oltre l'1-1 contro un Pisa tutt'altro che agevole. Dopo la rete di Siligardi, i padroni di casa non riescono a bissare, subendo nel finale la beffarda marcatura di Tabanelli. Scaligeri al terzo pari di fila, con il primo posto distante quattro lunghezze. Scialbo 0-0, poi, tra Perugia e Carpi, che si dividono la posta disputando una sfida senza squilli.

Crollo casalingo inammissibile, invece, per il Benevento, che perde contro il Trapani alimentando i sogni salvezza dei siciliani. Sotto a causa di una rete di Coronado, i sanniti pareggiano con Ceravolo, crollando però la ripresa. Di Coronado e Curiale, infatti, la reti dei granata, ora ventesimi e a -2 dalla retrocessione. Vittoria di misura importante, al contrario, per l'altra neo-promossa Cittadella, che mette alle corde lo Spezia grazie alla pesante rete di Kouame, rientrando prepotentemente in corsa per i playoffs. Passo falso per i liguri, a cui nulla è ancora proibito dalla matematica, anzi. Di rimonta, tre punti davvero pesanti per la Virtus Entella, che nonostante l'iniziale rete di Crimi riesce a rimontare grazie a Caputo e Catellani, pronti ad infliggere una brutta ed immeritata sconfitta al Cesena, ancora sedicesimo. La lotta per non retrocedere è lungi dall'essere conclusa, per gli uomini di Camplone.

Si avvicina alle posizioni nobili, poi, la Salernitana, che ingrana la terza convincendo contro l'Ascoli. Nonostante la sfortuna, infatti, i campani conquistano i tre punti, guidati dalle importanti reti di Sprocati e Bernardini. Granata a -4 dalla zona playoffs, i prossimi avversari del Pisa sono avvisati: i granata ci credono. Nelle zone di bassa classifica, rimescola incredibilmente le carte in tavola la Ternana, che supera l'Avellino realizzando ben quattro reti. In vantaggio grazie ad Avenatti, gli umbri dilagano con Palombi e Meccariello, chiudendo i conti con Falletti. Inutile, per gli irpini, il momentaneo 3-1 di Ardemagni. Pari che sa di chance mancata, poi, per il Brescia, che non va oltre l'1-1 contro il Vicenza lasciando troppe occasioni per strada. Apre i conti li chiude Pucino. Nella ripresa, invece, nessuna rete. Poche emozioni, infine, tra Latina e Pro Vercelli: il risultato è di 0-0.

I FINALI DI GIORNATA:

26.03. 12:30 Finale Verona 1 - 1 Pisa

26.03. 15:00 Finale Carpi 0 - 0 Perugia

26.03. 15:00 Finale Entella 2 - 1 Cesena

26.03. 15:00 Finale Latina 0 - 0 Pro Vercelli

26.03. 15:00 Finale Salernitana 2 - 0 Ascoli

26.03. 15:00 Finale Spal 0 - 2 Frosinone

26.03. 15:00 Finale Ternana 4 - 1 Avellino

26.03. 15:00 Finale Vicenza 1 - 1 Brescia

La classifica