Hellas Verona - Genoa in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (21:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Hellas Verona-Genoa, match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 21:00 - verrà fischiato dall'arbitro Antonio Damato.

QUI HELLAS VERONA

I gialloblù sono reduci dalla buona vittoria, per 0-2, a Sassuolo, che si è anche tradotta nell'esonero dell'allenatore neroverde Bucchi. In Coppa Italia gli scaligeri hanno invece vinto il secondo derby stagionale, ma soltanto ai rigori, contro il Chievo: si può dire che dunque la squadra è in salute.

E' stata però una stagione troppo altalenante per la truppa di Pecchia, che nonostante i recenti buoni risultati ad oggi sarebbe retrocessa in quanto penultima: con tre punti oggi però si potrebbe già uscire da questa situazione, dopo il pareggio a Crotone e la vittoria sul Benevento negli altri scontri diretti.

Oggi il tecnico, ex giocatore del Napoli fra le altre, non avrà a disposizione gli squalificati Heurtaux e Fares in difesa, dov'é in dubbio anche Caçeres per una lombalgia e non c'è ancora Bianchetti disponibile. L'allenatore spera almeno di contare su Pazzini, che dopo un trauma contusivo, da brava vecchia conoscenza della Sampdoria in aria di derby, sta provando un recupero in extremis per essere in panchina.

Fabio Pecchia, nel suo 4-3-3, dovrebbe contare su un mix di giovani ed esperti nel tridente: i rampanti Verde e Kean, in prestito dalla Juventus, affiancano Cerci. Andando a ritroso troviamo Zuculini, Buchel (o Fossati) e Bessa a centrocampo, con Romulo, Ferrari, Caracciolo (che sarebbe il sacrificato in caso di presenza di Caçeres) e Souprayen in difesa. In porta c'è Nicolas.

QUI GENOA

I liguri, dopo l'esonero di Juric, hanno cambiato marcia: vittoria pesante a Crotone prima, poi il pareggio con la Roma per 1-1 che ha sicuramente galvanizzato un ambiente già di per sè molto caldo. Altra sfida delicata oggi al Bentegodi, in cui bisognerà quantomeno limitare i danni per evitare di rientrare nella crisi.

Un pareggio potrebbe infatti anche andare bene a Ballardini, che ha invitato i suoi alla massima attenzione in conferenza stampa; d'altronde anche il Grifone è stato impegnato in Coppa Italia, contro gli Squali già sopracitati, vincendo per 1-0 in una gara tutt'altro che semplice, molto tirata.

Oggi il mister non avrà a disposizione Galabinov e Pellegri, aspettando l'arrivo di Giuseppe Rossi a gennaio, che sembra ormai annunciato; non una giustificazione per chi giocherà in una sfida comunque da non fallire, perlomeno a livello prestazionale, mandando un segnale chiaro in trasferta.

Davide Ballardini dovrebbe confermare il suo 3-5-2 con Perin alla base, fra i pali. Davanti a lui spazio a Izzo e Zukanovic sicuramente, in dubbio Spolli nel mezzo con Rossettini che potrebbe subentrare (l'ex Roma è reduce da una rottura del crociato). Linea mediana formata da Rosi, Rigoni, Miguel Veloso, Bertolacci e Laxalt. In attacco, Taarabt supporterà uno fra Pandev (più probabilmente titolare) e Lapadula.

STATISTICHE

Non solo uno snodo salvezza, anche una sfida fra squadre che hanno entrambe vinto lo Scudetto: l'ultimo confronto è datato gennaio 2016, e terminò sul risultato di 1-1 con reti di Suso e Pazzini. Genovesi in vantaggio nel bilancio statistico, con 8 successi a 7 e 7 pareggi nei 22 confronti totali nel massimo campionato nazionale.