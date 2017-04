Lazio - Palermo in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Lazio-Palermo, match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabbri.

QUI LAZIO

Vengono da una giornata così così i biancocelesti, che hanno pareggiato col Genoa nell'ultimo turno di campionato; tuttavia, visto com'è arrivato il risultato (2-2 riacciuffato soltanto al 91esimo), ci si può accontentare. D'altro canto, lo stop di tutte le altre contendenti all'Europa lascia l'amaro in bocca ai capitolini.

Oggi però l'obbligo è quello di ritornare alla vittoria - come detto da Biglia in settimana - visto l'impegno, perlomeno sulla carta, estremamente agevole. L'allenatore Inzaghi in conferenza stampa ha già detto che si aspetta i suoi "affamati e con furore agonistico " nel prossimo impegno.

Le assenze di rilievo per la gara odierna sono tre: Radu, Murgia - fresco di rinnovo - e Marchetti non saranno a disposizione. Quello di Luis Alberto, però, si può considerare un vero e proprio rientro: lo spagnolo era stato un desaparecido nel resto della stagione, prima dello scorso weekend dove è diventato un eroe.

Inzaghi dovrebbe puntare su un 4-3-3. In porta c'è Strakosha. I terzini sono Basta e Jordan Lukaku, in mezzo nonostante Wallace sia scalpitante dovrebbero giocare De Vrij e Hoedt. Il trio di centrocampo è invece composto da Parolo, Biglia e Milinkovic-Savic. Felipe Anderson e Keita Baldé a supporto di Immobile in attacco.

QUI PALERMO

Per i rosanero è arrivato l'ennesimo cambio della guida tecnica in stagione intorno a 10 giorni fa. Il nuovo tecnico Bortoluzzi, al suo debutto, non è andato oltre lo 0-0 col Bologna. Un altro risultato per i siciliani, sempre più spacciati e che devono ormai giocare solo per salvare la faccia.

Addirittura c'è chi ha proposto al club del capoluogo siciliano di far giocare la Primavera in questo finale di una stagione fin troppo travagliata nell'aspetto della gestione tecnica. E nemmeno la nuova proprietà, concretizzatasi ufficialmente nelle ultime ore, ha corretto questa strategia negativa.

Visto il rientro di Andelkovic per questo pomeriggio, gli unici indisponibili per il match sono Embalo e Rajkovic, entrambi prossimi al rientro; aggiungiamo anche Aleesami (squalificato). Il nuovo tecnico costruisce la sua squadra in genere con un 4-3-3 e dovrebbe confermare questa tendenza nella partita incombente.

Questo schema scelto da Bortoluzzi avrebbe la sua base nel portiere Fulignati, difeso da Rispoli, Gonzalez, Sunjic e Pezzella. In cabina di regia c'è Jajalo, supportato da Gazzi e Bruno Henrique. L'unico dubbio sull'11 dovrebbe essere in attacco: al fianco di Balogh e Nestorovski è ballottaggio fra Trajkovski (di poco favorito) e Sallai.

CURIOSITA' E STATISTICHE

Nonostante i siciliani siano l'unica squadra della Serie A ad aver ottenuto più punti in trasferta (10) che in casa (6), i padroni di casa partono favoriti anche per un dato piuttosto curioso: i palermitani sono la seconda squadra del campionato con più gol di testa subiti (12 reti subite così), i laziali la seconda che ne ha fatti di più (13, dietro solo al Torino).