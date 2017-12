Roma - Spal in diretta, Serie A 2017/18 Live

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Roma - Spal, primo anticipo della quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. All'Olimpico la squadra di Eusebio Di Francesco ospita la Spal di Leonardo Semplici, con entrambe le squadre a caccia di una vittoria per ripartire rispettivamente dopo il pareggio di Genova e la sconfitta di Verona contro il Chievo. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Eusebio Di Francesco è stato categorico nella classica conferenza stampa della vigilia: non si può più sbagliare. La sua Roma, reduce dal pareggio beffardo non senza polemiche di Genova, sponda rossoblù, è costretta a battere la Spal per ripartire nella rincorsa alle posizioni di vertice, magari sfruttando lo scontro diretto del San Paolo per rosicchiare altri punti a Napoli o Juventus. Sette punti di distanza dai partenopei, tre quelli dai bianconeri con una gara ancora da recuperare, contro la Sampdoria: la Roma ci crede e quella di oggi, in vista dell'ultima sfida di Champions contro il Qarabag, può essere il miglior viatico per riprendere il discorso dove era stato lasciato nel derby contro la Lazio.

Foto As Roma Twitter

La conferenza stampa pregara di Di Francesco

Dalla stracittadina ad oggi, una sconfitta - a Madrid - legittima, ed un pareggio, beffardo come detto, a Marassi: l'espulsione di De Rossi con il VAR, poi la stessa tecnologia che nega nel finale un rigore su Fazio, apparentemente netto. Al di là degli episodi una Roma non così brillante, che cerca oggi di ritrovare i tre punti per presentarsi al meglio alla sfida, decisiva, di martedì sera contro il Qarabag: tre punti per il passaggio del turno in Champions, altro snodo cruciale della stagione dei giallorossi capitolini. Di Francesco è chiamato al bis.

Dalla parte opposta quest'oggi una SPAL tutt'altro che remissiva e passiva, che arriva all'Olimpico con tanti rimpianti per una gara, quella di lunedì pomeriggio del Bentegodi, persa in rimonta contro il Chievo. Nessun punto portato a casa nonostante una prova gagliarda, matura nel primo tempo, meno nella ripresa, quando l'esperienza e la voglia dei clivensi l'ha fatta da padrone nel ribaltare l'inerzia ed il punteggio della sfida. Un peccato d'ingenuità che costa il terz'ultimo posto a Semplici ed i suoi, i quali tuttavia continuano a sorprendere per compattezza e quadra, equilibrio e sostanza, e quest'oggi vorranno confermarlo al cospetto di una delle migliori squadre d'Italia.

Foto Spal Twitter

Le ultime dai campi



Di Francesco dovrà fare a meno di Nainggolan e Perotti, acciaccati, oltre allo squalificato De Rossi, espulso con il VAR nella tana di Marassi. A centrocampo ci sarà Pellegrini, con il tecnico pescarese che effettuerà un ampio turnover in vista della gara contro il Qarabag: Gonalons e Strootman a completare la mediana. Schick, in ripresa, insidia Under per una maglia da titolare al posto dell'argentino, con Dzeko ed El Shaarawy onnipresenti nel tridente d'attacco. Bruno Peres e Kolarov i terzini di spinta, Manolas e Jesus in mezzo.



Solito 3-5-2 molto compatto e stretto tra i reparti per mister Semplici, che davanti a Gomis schiererà Oikonomou, Vicari e Felipe. Viviani in cabina di regia davanti alla difesa, con Schiattarella e uno tra Grassi e Mora ai suoi fianchi. Lazzari e Mattiello sulle corsie laterali a sgroppare su tutta la fascia, mentre di punta sarà Marco Borriello, ex di giornata, a guidare l'attacco degli ospiti in coppia con Paloschi.

Foto As Roma

Le probabili formazioni



Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Under, Dzeko, El Shaarawy. All.: Di Francesco.



SPAL (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Borriello, Paloschi. All.: Semplici.