Alberto Gamero: "No es fácil engranar a nueve jugadores nuevos"

El equipo de Alberto Gamero continua con su fuerte preparación de cara a lo que será su debut en Copa Libertadores ante el Carabobo FC de Venezuela y el inicio de la Liga Águila.

El Junior quiere tener una buena pretemporada en lo físico, dado que en los últimos años no se había podido dar una completa jornada de entrenamiento previo al inicio del campeonato.

El entrenador rojiblanco se refirió al tema de la preparación física en Paipa en entrevista concedida al diario El Heraldo: “Los trabajos van muy adelantados. Se está haciendo una pretemporada exigente. Los muchachos tienen la actitud, muy buena disposición y este cuarto día de trabajos nos ha dado una muestra de lo que ellos tienen. Por la mañana estamos haciendo ejercicios físicos para trabajar un poco más la fuerza. Por la tarde tenemos trabajos con balón”.

En cuanto al acoplamiento de las nuevas contrataciones de los tiburones, Gamero advierte: “Hemos visto que se han acoplado muy rápido al grupo y al trabajo. Hemos querido engranarlos con el grupo que estaba, no es fácil engranar a nueve jugadores nuevos”.

Resalta Gamero que ha encontrado buenos elementos para practicar un buen futbol con el cuadro barranquillero: “Le veo mucha fortaleza en la parte técnica. Este es un equipo que va a jugar bien al fútbol, con unos jugadores que tienen buen bien”.

Finalmente, Gamero se refirió al tema Teo Gutiérrez, manifestando que cualquier técnico quisiera contar con él, pero en estos momentos está concentrado en su equipo: “Para nadie es un secreto que Teófilo es un jugador importante en cualquier equipo y todo técnico lo quiere tener, pero siendo sincero yo estoy más enfocado en lo que tengo hoy en día y no me puedo distraer en ese caso. Si se da, es un aporte muy bueno, y si no se da, creo que tenemos jugadores capacitados para pelear. Es un caso del que no he querido hablar mucho. Repito: lo que tengo es muy bueno. Me siento bien con los delanteros que tengo”, sentenció.