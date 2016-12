Google Plus

Mario Meza May

Álvaro Martínez: "Es cierto que toda eliminación es dolorosa" Foto: VAVEL

Con la eliminación del Deportivo Cali en cuartos de final de la Liga Águila II, terminó el primer ciclo anual de Mario Alberto Yepes en el banquillo del Deportivo Cali. El técnico vallecaucano dirigió al Cali en tres competiciones sin lograr ningún título.

Para Álvaro Martínez, este primer ciclo con el mando técnico de Yepes no lo deja conforme y sí bien la eliminación es dolorosa, no pone en duda la continuidad del entrenador. “Es cierto que toda eliminación es dolorosa y tenemos que revisar qué nos dejó el semestre. Por su puesto, le haremos una serie de recomendaciones al cuerpo técnico encabezado por Mario Alberto Yepes, lo cual no debería generar ninguna dificultad, por supuesto el cuerpo técnico seguiría”, advierte Martínez.

De igual forma, el máximo mandatario verdiblanco niega que a la fecha se haya licenciado a algún jugador. De momento, todo es rumor en el caso de salidas de jugadores. “Los rumores de la salida de Aquivaldo Mosquera y Jhon Pajoy no son ciertos. Todo se definirá en el comité deportivo que tendremos, pues evaluaremos el rendimiento del semestre y se tomarán decisiones”, señala el presidente azucarero.

Sobre el futuro y continuidad de la nómina, deja claro que no hay nada definido en cuanto salidas y llegadas de jugadores. Espera tener el equipo a más el 18 de diciembre, fecha en que se iría el plantel a vacaciones. “Hemos recibido muchas propuestas de diferentes equipos que tenemos que evaluar. La intención es empezar a tomar decisiones y a más tardar el 18 de diciembre poder tener definida la nómina que estará disputando torneos locales e internacionales en 2017”, puntualizó Martínez.

El Deportivo Cali seguirá trabajando con su actual nómina y el cuerpo técnico hasta el próximo 18 de diciembre, fecha en que el plantel iniciará sus vacaciones y el próximo 3 de enero iniciaría la pretemporada verdiblanca.