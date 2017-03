Jefferson Duque: "En cada partido me exijo al máximo"

Google Plus

Mario Meza May

Foto: VAVEL

Jefferson Duque viene marcando goles importantes con el Deportivo Cali, con su llegada el equipo suplió la baja de Harold Preciado que emigró al fútbol chino. El delantero este jueves fue uno de los que atendió a la prensa que cubre al Cali en la sede de Pance.

(También les puede interesar: Miguel Ángel Murillo: "Para mí es muy importante seguir marcando goles")

Duque manifestó que está dando todo de sí para elevar su nivel y darle muchas alegrías a la afición verdiblanca. "En cada partido me exijo al máximo para encontrar el nivel que tenía antes. Creo que he tenido minutos importantes para eso", expresó.

Duque ha disputado 8 partidos y ha marcado 4 goles con el Cali por Liga Águila

La victoria en el clásico ante el América de Cali por la Liga y en Copa contra el Atlético FC le dan un nuevo aire al equipo, pero este domingo se enfrentan a duro rival como lo es Deportivo Pasto. Sobre el rival, Duque afirmó: "Contra Pasto vamos a encontrar un juego muy directo por las bandas y eso estamos trabajando esta semana".

Si bien los dos últimos partidos se han ganado, tanto el cuerpo técnico como los jugadores saben que se debe mejorar si quieren pelear el campeonato. El cañonero verdiblanco destacó lo siguiente: "Es más fácil corregir cuando las cosas empiezan a salir bien y poco a poco vamos tomando la idea del cuerpo técnico".

Duque no marca desde el partido ante el Deportivo Independiente Medellín, aunque su rendimiento resulta muy importante para la estrategia que pretende implantar el cuerpo técnico comandado por Héctor Cárdenas. Sobre su pequeña sequía goleadora, el devorador manifestó: "Yo estoy muy tranquilo. Aunque no he marcado el equipo ha recuperado la confianza y salimos del lugar en donde estábamos", puntualizó el jugador azucarero.