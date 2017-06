Pablo Mina: "El trabajo que hecho hasta ahora he cumplido"

Foto: Archivo VAVEL

Uno de los jugadores más destacados en el tramo final de la Liga Águila para el Deportivo Cali es el portero Pablo Mina, otra vez respondió cuando fue exigido y será clave su actuación en Medellín para la obtención de la décima.

Su opinión sobre el partido

“Muy contento por esta linda noche y está linda victoria, pienso que hicimos un excelente partido, nos llevamos un 2-0 que nos da un pie que en Medellín vamos hacer un gran partido”.

La titularidad para el domingo

“La verdad que no me genera ninguna duda, ya eso, es decisión del profe. Yo pienso que el trabajo que hecho hasta ahora he cumplido, tenía ese objetivo que cuando me tocara ratificar porque se me trajo al Deportivo Cali".

Que hizo bien el Cali para lograr la victoria

“La actitud fue fundamental, ganar los duelos con jugadores como Dayro y Macnelly, que son jugadores muy desequilibrantes, el equipo estuvo muy concentrado y con actitud positiva, fuimos contundentes cuando tuvimos oportunidad de marcar”.

Les sirve de experiencia lo sucedido ante Medellín

“Lo que nos pasó con Medellín nos deja para corregir, sabemos que de pronto Nacional va a salir a hacer lo mismo y con su hinchada tratar de marcarnos lo más rápido. Vamos a estar tranquilos, más no confiados y ya el profe dispondrá los jugadores que van actuar en Medellín".

Su momento en el Cali

“Gracias a Dios se ha seguido manteniendo esa regularidad, tuve buenas actuaciones con Cortuluá y ahora las estoy teniendo con el Deportivo Cali".

¿Soñaba con esa final?

“El objetivo de llegar a la final se nos está dando, ahora esperamos ir a Medellín a ratificar el trabajo”.

Su opinión por las ausencias para el domingo

“Son jugadores que han sido importantes en el esquema que viene implantando el profe, pero tenemos compañeros que vienen haciéndolo muy bien, el que disponga el profe lo va hacer de la mejor manera”.