'Mao' Molina: "Una cosa es el favoritismo y otra sentirse inferior, y yo no me siento inferior a River Plate"

Google Plus

Mauricio Molina: "Hoy encuentro un equipo que tiene la misma 'hambre' de ganar, con jugadores de más experiencia" | Foto: Telemedellín.

'Mao' Molina, ídolo de la afición 'poderosa', sabe muy bien la exigencia que demanda jugar la Copa Libertadores, el mediocampista antioqueño es uno de los jugadores que hizo parte de aquel DIM del 2003 que llegó a semifinales de dicha competencia. Ahora, vuelve a jugar con el equipo de sus amores una nueva edición de la copa.

"Pienso que estamos ante un oportunidad muy bonita, comenzar un certamen internacional pegando fuerte, estamos en nuestra casa" comentó el jugador. Igualmente, considera que la victoria ante River Plate sería un envión anímico para el conjunto.

'Mao' reconoce lo que significa 'el millo' para el fútbol suramericano: "Vamos a enfrentar a un histórico, un rival que es candidato a ganar la Libertadores" aseguró el referente 'rojo'. Por otra parte, el experimentado jugador aprovechó para "chutar" la responsabilidad y el favoritismo para el equipo argentino.

"Indudablemente ellos son favoritos por la historia y el bagaje que tienen en la Libertadores. Nosotros respetamos eso, pero desde el punto de vista en que tenemos las condiciones para ganarles, con el empuje de nuestra hinchada y con el gran momento que está viviendo el equipo."

Molina, se mostró enfático al momento de decir que el 'poderoso' no se amilana por enfrentar a un rival de gran envergadura como lo es River Plate: "El peso que tiene la historia de un club no se lo podés sacar, es un club que todo el mundo conoce por los pergaminos que tiene. Una cosa es el favoritismo y otra sentirse inferior, y yo en ningún momento me siento inferior a River Plate. Tenemos la capacidad para ganarle, estoy convencido en que lo vamos a hacer y tenemos las herramientas colectivas e individuales para lograrlo."

Sobre el fútbol 'cafetero'

Mauricio Molina, jugador que supo vestir la camiseta 'tricolor' y que integró el seleccionado que se proclamó campeón de la Copa América en 2001, es voz autorizada para hablar del crecimiento futbolístico colombiano.

"Mi pensamiento es que el fútbol colombiano está a nivel de las mejores ligas de América. Ya tuvimos a Nacional campeón de Libertadores y a Santa Fe campeón de Sudamericana, la Selección Colombia también se ha igualado en el pasado mundial sino también en las eliminatorias. Nuestro fútbol está en un momento donde no se puede considerar inferior a nadie" sostuvo el mediocampista 'poderoso'.

Como en el 2003

La prensa evocó aquella escuadra 'poderosa' que llegó a semifinales de la Copa Libertadores, siendo esa la mejor actuación del DIM en dicha competencia. 'Mao' Molina, figura de aquel equipo, recordó los 'condimentos' que hicieron posible un gran papel en la Copa y lo comparó con el plantel actual.

"En ese 2003 se juntaron muchos aspectos que nos hicieron hacer un muy buen torneo, por ahí nos faltó esa cuota de experiencia en los jugadores como para llegar a la final y ganarla. Éramos jugadores muy jóvenes, ninguno pasaba de 25 años y eso en la semifinal nos pesó un poco" comentó Mauricio.

"Hoy encuentro un equipo que tiene la misma 'hambre' de ganar, con jugadores de más experiencia y más bagaje. Se puede hacer una Libertadores igual o mejor" Aseguró el icono 'poderoso'.

Directivos, hinchada y jugadores están convencidos en que tienen argumentos futbolísticos para conseguir la victoria en su debut copero. Tras siete años de espera el DIM saltará al césped del Atanasio Girardot con la ilusión de dar un golpe de autoridad en la competencia que reúne a los mejores de suramerica.