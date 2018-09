El modelo matemático llamado Béisbol

Al finalizar la Serie Mundial, las Grandes Ligas dan a conocer las nominaciones a lo mejor de la temporada 2016. En este caso, la Asociación de Escritores de Béisbol en los Estados Unidos (BBWAA) otorgan los reconocimientos al Novato, Mánager, Lanzador y Jugador Más Valioso en el año que termina. Estos nombramientos significan para los peloteros un logro personal, que destaca sus capacidades y su esfuerzo en el diamante.

Haciendo un repaso, lo mejor de este año se divide tanto para la Liga Americana, como en la Liga Nacional.

Novato del Año: Michel Fulmer, lanzador de los Tigres de Detroit. Corey Seager, infielder de los Dodgers de los Ángeles

Manager del Año: Terry Francona, Indios de Cleveland Dave Roberts, Dodgers de los Ángeles

Lanzadores del Año (Cy Young): Rick Porcello, Medias Rojas de Boston Max Scherzer, Nacionales de Washington.



Para el reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP, Most Valuable Player por sus siglas en inglés), una elección muy especial en la Gran Carpa, causó cierta polémica en cuanto a su decisión en la Liga Americana. En la Nacional, Kris Bryant, tercera base de los Cachorros de Chicago se llevó la distinción casi de forma unánime; no hubo discusión. No así para Mike Trout, pelotero de los Serafines de Anaheim, que al final fue el elegido por la Asociación de Escritores. La discrepancia recae en que sus números no ameritan dicho honor, comparado con José Altuve (Astros de Houston) y Mookie Betts (Medias Rojas de Boston), quienes formaron la terna para esta designación.

Revisando las estadísticas del 2016 en MLB, Mike Trout obtuvo .315 como porcentaje de bateo. Altuve logró un .338 y Betts terminó con .318. En carreras producidas. Trout hizo 100, Altuve con 96 y Betts con 113. Y en cuanto al poder, Trout conectó 29 cuadrangulares, Altuve se fue para la calle con 24, y Betts con 31.

Claramente los números de José Altuve, como de Mookie Betts son mejores que Mike Trout. ¿Por qué fue el ganador del MVP?

Todo indica que la decisión de peso fue la estadística utilizada por la Sabermetría, llamada WAR (Wins Above Replacement, Victorias por Encima del Reemplazo). Para entrar en estos conceptos, la Sabermetría simplemente es el análisis del béisbol, a través de estadísticas. Es crear un modelo matemático de cómo los peloteros se desempeñan en el diamante. El término WAR recopila todas las estadísticas que tiene el jugador, dentro de varias categorías a lo largo de una temporada completa.

Explicar cómo se obtiene este valor, le puedo garantizar que será más fácil entender las ecuaciones creadas por James Maxwell, que explican los fenómenos electromagnéticos, muy utilizadas en el ambiente de la Electrónica.

Regresando a la estadística WAR, en la página www.baseball-reference.com es posible conocer el valor de cada pelotero. Con ello, José Altuve obtuvo 7.7; Betts logró un 9.6 y Mike Trout terminó con 10.6. Con este dato, se explica la razón de llevarse la nominación a Jugador Más Valioso en la Liga Americana.

Parafraseando las palabras del analista de béisbol en ESPN Fernando Álvarez: "Aquí, o nos acostumbramos al bendito WAR o nos acostumbramos. No hay más opciones".

Ante la revolución tecnológica, y el ambiente computacional, el desempeño de un pelotero es un conjunto de números y ecuaciones. Por ahora, el esfuerzo humano toma un segundo plano. Usted amable lector, ¿Qué piensa?