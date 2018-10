Guía VAVEL LMB 2018 primer campeonato: Zona Sur

La temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), edición número 95, inicia este jueves 22 de octubre con la participación de 16 equipos. Ahora inicia una nueva era en el beisbol del país con la implementación de dos torneos al año. VAVEL presenta la guía completa de cada uno de los equipos participantes.

El bicampeón de la Zona Sur está herido. Buscarán reconciliación con el título que han obtenido en cuatro ocasiones, 1963, 1979, 1986 y 2016; los últimos dos, bajo el nombre de Pericos de Puebla. Además, han obtenido tres de los últimos cuatro campeonatos de la zona sur.

Temporada 2017

Puebla consiguió el título de la Zona Sur por segundo año consecutivo y con el mismo camino, dejando fuera en primera ronda a los Tigres de Quintana Roo y ganando la final de zona a Leones de Yucatán. Volvió a enfrentar a Toros de Tijuana en la Serie del Rey, pero ahora obtuvieron un resultado adverso.

Foto: Televisa Deportes

Jugador a seguir

César Tapia: El receptor ha sido pieza fundamental para el éxito de los Pericos, cuenta con una gran densa y en la ofensiva, poder y constancia. Fue el Jugador Más Valioso de la Temporada 2016, misma donde se coronó campeón de bateo con .383, el año pasado, logró un .299 de promedio, muy bueno para un catcher, pero sorprendentemente es el más bajo desde el año de su debut, en 2005 (.225).

Foto: Periódico Enfoque

Estadio

La casa de los emplumados es el Estadio Hermanos Serdán en la capital poblana, fue inaugurado en 1973 y cuenta con capacidad de alrededor de 12 mil personas, además de un césped natural que luce de día y de noche.

Foto: E - Consulta

Los Leones de Yucatán tendrán una nueva oportunidad de ir por su cuarto campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol, 1957, 1984 y 2006 son los años que los melenudos levantaron el trofeo que los acreditó como los mejores del circuito y esta temporada nuevamente tendrán un roster plagado de estrellas que definitivamente los ubica como uno de los favoritos para representar al Sur en la Serie del Rey primero y después quedarse con el máximo galardón.

Temporada 2017

A pesar de que el año pasado el equipo nuevamente se vio muy sólido, durante la temporada regular volvió a caer en la final sureña contra Pericos de Puebla, pero se tiene la certeza de que este será el año de las fieras que cuentan con un equipo muy talentoso en todas las posiciones, veamos si Roberto Vizcarra es capaz de sacarle provecho a su roster y puede llevar a los Leones de Yucatán al título.

Foto: PSN

Jugador a seguir

Luis Juárez: que llega este año al equipo en un doble cambio que se realizó con los Fantasmas Grises. Juárez seguramente ocupara el sitio de honor en el orden al bate de las fieras y será pieza clave en el accionar de la novena. Luis Juárez cuenta con nueve años de experiencia, en el invierno solamente ha jugado para Mexicali y en el verano Yucatán apenas será su segundo equipo. En la temporada 2016-2017 de la Costa se quedó con el campeonato de bateo con .364.

Foto: Leones Oficial

Estadio

Las fieras abren este concurso en calidad de visitantes en el Centenario de Villahermosa y a partir del día 27 la afición de la blanca Mérida podrá ver a sus ídolos en el Parque Kukulcán Álamo que por cierto fue construido a principios de los 80s, entre 1981 y 1982 para ser más preciso, el primer partido fue ante Piratas de Campeche el 23 de marzo de 1982, dicho inmueble recibirá por quinta vez en su historia el Juego de Estrellas el 29 de junio, las ocasiones anteriores fueron en 1982, 1992, 1998 y 2015. El estadio tiene capacidad para recibir a 16,000 fanáticos y sus dimensiones son 330 pies por las líneas de cal y 400 en lo profundo del central.

Foto: Contacto Noticias

La tradición de los pingos ahora se trasladará a la Zona Sur, cosa que no hacían desde 2009 y ahora querrán volver al protagonismo de la liga. El equipo más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol con 16 títulos, volverá a jugar con jugadores extranjeros; después de abstenerse de ellos en el 2017 y que terminó en la no clasificación a playoffs desde hace varios años. Diablos buscará que este 2018 puedan conquistar el título y quitarse ya una sequía de tres años, que podrían convertirse en cuatro.

Temporada 2017

Se decidió que el equipo no contara con jugadores con otra nacionalidad, que no fuera la mexicana y así tuvieron que dejar ir a los peloteros extranjeros que tenían en su propiedad. Esta decisión no fue fácil de digerir ante los otros rivales de la Zona Norte y terminó por pasarles factura con el paso de los juegos. Diablos no accedió a los playoffs, quedando en el sexto puesto del norte con récord de (57-52), a seis juegos y medio del último boleto a la postemporada.

Foto: Televisa Deportes

Jugador a seguir

Luis ‘Cochito’ Cruz: Tras siete años de ausencia en el béisbol mexicano, jugando para la MLB y la Liga de Japón, el infielder vuelve al país que lo vio nacer en el deporte. Aún con 31 años de edad, tiene mucho que aportar a los pingos y formará un gran equipo en el infield con los refuerzos Vidal y Urrutia, junto al capitán Iván Terrazas.

Foto: Televisa Deportes

Estadio

Por segundo año al hilo, el Estadio Fray Nano será la casa de los Diablos Rojos. Ya que su nuevo recinto ubicado a un costado del Autódromo Hermanos Rodríguez aún no ha terminado su construcción. El pequeño pero cómodo Estadio Fray Nano, tiene capacidad para 5,000 espectadores y la mayoría de los partidos que acoge, esta lleno.

Foto: ESTO

El equipo bengalí es el segundo máximo ganador de campeonatos en la LMB con 12 conquistas, lo cual es una muestra clara de la grandeza de este equipo. El equipo fue fundado el 10 de abril de 1955 por el Ing. Alejo Peralta y Díaz Ceballos en la Ciudad de México. El equipo permaneció en la capital del país por 46 años hasta que por motivos administrativos y logísticos tuvo que emigrar a la ciudad de Puebla y finalmente unos años después los felinos se asentaron en su actual hogar, la paradisiaca ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Temporada 2017

El 2017 parecía ser un año tormentoso para los quintanarroense, pues en un trágico hecho la LMB daba a conocer que el equipo abandonaría el circuito y desaparecería acabando así con la rica historia del equipo, sin embargo un grupo de empresarios encabezados por el mítico Fernando Valenzuela salvo de la extinción a los bengalíes, lo cual fue un gran impulso anímico el cual llevó al equipo a la clasificación a playoffs al apoderarse del 3er lugar en la clasificación con 49 victorias y 56 derrotas, lo cual a pesar de no ser un porcentaje envidiable fue suficiente. Sin embargo, su estancia en la postemporada fue corta pues fueron barridos en su serie por los Pericos de Puebla.

Foto: Desde el balcón

Jugador a seguir

Barry Enright: la llegada del serpentinero americano a la escuadra bengalí dará un salto de calidad al equipo a la rotación del equipo, la cual se vio titubeante durante la campaña pasada. El jugador formó parte de los Arizona Diamondbacks y Los Ángeles Dodgers en la gran carpa, lo cual sin duda será un factor importante para el resto del equipo. El estadounidense llega como parte de un intercambio con los Toros de Tijuana quienes recibieron al catcher Gustavo Ruiz.

Foto: Playball Networks

Estadio

El "Beto Avila" es desde su llegada a Cancún la casa de los felinos. Es en esta "casa" donde llegaron los campeonatos 10, 11 y 12. Con una capacidad de 9,000 aficionado el parque espera ansioso el inicio de una nueva temporada la cual se espera traigan bríos de victoria para "La garra felina".

Foto: México Destinos

El conjunto campechano cuenta con una rica historia, remontándose hacia la década de los 80’s, donde el equipo filibustero adquirió la franquicia de Alacranes de Durango, pero este no terminó su primera temporada por una huelga de hambre por parte de los jugadores. Los duelos se disputaban en el Parque Leandro Domínguez, mientras que su actual inmueble era remodelado; por lo que ahora se le conoce se le nombra Nelson Barrera, en honor al ídolo de Campeche.

Fue en 1981 cuando los filibusteros tuvieron su primera campaña completa y culminarían con una marca de 71 ganados y 50 perdidos, culminando en segundo lugar de División Oeste de la Zona Sur. El primer título de los piratas llegó en 1983, bajo el mando de Francisco "Paquín" Estrada, quien derrotó en siete juegos a los Indios de Ciudad Juárez. Contando el primer trofeo, el conjunto pirata volvieron a ser campeones hasta el 2004, con una poderosa ofensiva comandada por Willis Otánez y Emil Brown.

Temporada 2017

Tras llegar a la siguiente ronda de la Liga Mexicana de Beisbol, la escuadra campechana contaba con la confianza de vencer a los Olmecas de Tabasco, pero todo cambió cuando los tabasqueños los derrotaron en dos juegos por marcadores de 4-1 y 2-1. Los filibusteros terminaron en la sexta posición de la zona sur, con marca de 63 juegos perdidos y 43 ganados (a veinte juegos del líder Leones de Yucatán); por lo que en este torneo buscarán darle la vuelta a la página a lo hecho en la temporada pasada.

Foto: El Sur

Jugador a seguir

Uriak Márquez: Meses después, las prioridades del oriundo de Puerto La Cruz, Venezuela, lo mandan lejos de la frontera con los Piratas de Campeche. Bicampeón en dos circuitos en tiempo récord, el derecho llega con el objetivo de volver a salir triunfante en la liga, aportar sus experiencias en el picheo campechano y también, ser clave en el bateo.

Foto: AGP Deportes

Estadio

Es la sede de los Piratas de Campeche de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Con anterioridad, dicho inmueble llevó el nombre de “Estadio Venustiano Carranza”, el cual cerró por un tiempo para remodelación completa. El nombre se le puso en honor al más grande beisbolista campechano de todos los tiempos, siendo inaugurado con dicho nombre el 22 de marzo de 2001, con una victoria de los "Filibusteros" ante los Olmecas de Tabasco en el partido inaugural de la temporada 2001 de la LMB. El diamante cuenta con una capacidad para 6,000 espectadores, y albergó 71º Juego de las Estrellas de la LMB 2003, donde la zona norte derrotó 10-5 a la sur.

Foto: LMB

Segunda temporada desde que el equipo retornó a los carteles de la temporada regular. Ahora con la estabilidad que significa el 2do año para los Bravos. Tendrán que hacer un papel muy similar al anterior, donde de último momento pudieron ingresar a la postemporada.

Tras una de sus peores temporadas en su historia en la Liga Mexicana de Beisbol, los cabezones miran estas nuevas temporadas del 2018 con mucho optimismo, principalmente por algunas situaciones financieras que se han podido solventar para que el equipo se mantenga en la liga de verano.

Temporada 2017

La tarea no será sencilla, pues a pesar que la Zona Sur careció de porcentaje en victorias, mostrando como “decoroso” el funcionamiento de los verdes, la llegada de los Diablos Rojos del México a la zona complicará sus aspiraciones de avanzar a los play offs en ambos torneos.

Para ello, los Olmecas se han hecho de los servicios de un “viejo lobo de mar” en el circuito en el nombre de Alfonso Houston Jiménez quien en su segunda etapa en la tribu (antes en 2015), buscará generarle alegrías a la afición tabasqueña.

A pesar de haberse desprendido de jugadores de la talla del sinaloense Rogelio Noris que nunca terminó de encontrarse dentro de la organización; algunos de los jugadores que pueden colaborar con los Olmecas a conseguir buenos resultados siguen siendo los extranjeros Frank Díaz, Sandy Madera y Yordani Linares, quienes aún con la larga trayectoria y veteranía dentro de la liga, siguen siendo rentables debido en ocasiones a su porcentaje, en otras por convertirse en bates de peligro u oportunos a la hora de producir.

Jugador a seguir

Juan Delgadillo: El brazo del veterano lanzador deberá estar en óptimas condiciones para ser el líder de la rotación en el equipo de Tabasco. Tendrá que tener un ritmo ascendente y evitar lo menos que pueda, baches en la temporada.

Foto: La Razón

Estadio

Los Olmecas esperan tener dos buenas temporadas que provoquen que la gente vuelva a asistir al Estadio Centenario 27 de Febrero, quien debido a un importante aforo de 10 mil 500 aficionados, saca a relucir la falta de apoyo de su gente tras los malos resultados en temporadas anteriores, pero que ahora con la división en dos torneos, buscarán colarse entre los primeros puestos de la Zona Sur y de la LMB.

Foto: Cuarto bat

Aparece en LMB la temporada del 96 tomando la franquicia de los Charros de Jalisco, su primer manager fue Alfredo "El Zurdo" Ortiz. Rápidamente la organización se hizo de la afición al llegar en el año del 98 su primer y único titulo bajo las órdenes del "Almirante" Nelson Barrera, al limpiar en cuatro juegos a los Acereros de Monclova.

Temporada 2017

El club bélico tuvo foja de 40 ganados, 67 perdidos jugando para pelota de .374 de porcentaje terminando en la séptima posición del standing de la zona sur a 24 juegos de distancia del líder Leones de Yucatán.

Foto: TV Bus

Jugador a seguir

Yuniesky Betancourt: ex big league con 9 temporadas en la gran carpa milito con Seattle, Toronto, Kansas City además de los Cerveceros de Milwaukee dejando sus números en .285 de porcentaje y 80 cuadrangulares, en LMB participo en 2015 con Toros de Tijuana y en 2017 con Leones de Yucatán.

Foto: La Crónica

Estadio

"Eduardo Vasconcelos" con aforo para 7,000 espectadores, variedad de platillos de la región que se pueden saborear al disfrutar del juego de pelota.