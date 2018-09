Lorenzo Bundy: "Estamos para trabajar y buscar el bicampeonato"

El nuevo mandamás de Tomateros de Culiacán, Lorenzo Bundy, llegó al campamento guinda, tras cumplir con algunos compromisos laborales y personales, asegurando que está muy contento de formar parte del actual campeón de la LMP.

El norteamericano comentó que no será fácil llegar a igualar lo hecho por Benjamín Gil, pues cuentan con un estilo diferente, pero se encuentra a la espera de que lleguen todos sus jugadores para valorar el plantel y sobre ese, encaminarse al objetivo principal; conseguir el bicampeonato.

"No es fácil, hay muchas cosas que pueden pasar, además no sabemos cómo va estar el equipo porque no sabemos con quienes vamos a contar, ya que reporte toda la gente entonces valoraremos, hoy estamos para trabajar y buscar ese objetivo", comentó.

A demás comentó que llega a un campamento en el que predominan los jóvenes a quienes dará la oportunidad de ver sus facultades y habilidades.

Asimismo, sobre la forma en la que trabajará con el equipo, ahora con la incorporación de 12 extranjeros en la primera vuelta, verá como se comportan los jugadores para poder armar un cuadro con el que pueda sobre llevar el reto impuesto por su antecesor.

“Estamos aquí para trabajar y cuidar de nuestros muchachos, estoy muy contento de recibir de nueva cuenta la oportunidad. Sabemos que no va ser fácil, pero ahora con los 12 extranjeros vamos a ver cómo se comporta el equipo y estamos listos para encarar el reto”.

También se mostró agradecido con las afición de Tomateros de Culiacán que lo recuerda de aquel equipo de la década de los 80s, diciendo que ya habrá tiempo para agradecerle a todos los seguidores con victorias en el estadio.

Lorenzo Bundy ha conquistado tres gallardetes, con tres diferentes organizaciones en la Liga Mexicana del Pacífico, además de contar en su historial con una participación como manager de Tomateros de Culiacán en la campaña 1993-1994, esto se resume en 22 campañas como dirigente en este circuito, además de ser distinguido con el trofeo de Manager del Año en dos ocasiones.