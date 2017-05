Bravos de León y la CONADE buscan talento local

Google Plus

Luis Zubieta, Coordinador de las Academias CONADE. (Foto: Paco Campos - VAVEL México)

Los Bravos de León siguen con la misión de captar talento, esta vez en conjunto de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE). Hoy martes, la Academia CONADE de Beisbol anunció que los próximos 19, 20 y 21 de mayo, se realizarán visorias en el estadio Domingo Santana para reclutar talento juvenil. Con la finalidad de fomentar la activación física en la juventud guanajuatense, las pruebas serán realizadas a jóvenes de 11 a 16 años y se espera que llegue talento de estados colindantes como Querétaro o Aguascalientes.

"Vamos a detectar talento de niños de 11-16 años. Vamos a hacer un try out de tres días: el viernes haremos pruebas físicas; el sábado se harán pruebas de beisbol y un recorte, ya el domingo organizaremos un juego de beisbol donde haremos la selección", mencionó Luis Zubieta, coordinador de las Academias CONADE. Entre los reclutadores estará el ex ligamayorista Ismael 'Rocket' Valdez y Édgar González, manager de la selección mexicana de beisbol.

También, Zubieta comentó que, quienes sean seleccionados serán llevados a la Ciudad de México "donde vivirán con nosotros en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ahí les daremos hospedaje, alimentación y entrenamiento". Asimismo, Zubieta explicó que a los seleccionados se les dará educación, "los estaremos inscribiendo en un programa escolar".

León es solo una de las ciudades donde las Academias CONADE realizará visorias, anteriormente ya se hicieron en Guadalajara, Tijuana y Chiuahua. Otras ciudades a donde irán en busca de talento serán Mérida, Cancún, Campeche entre muchas más.

Las visorias en el Domingo Santana empezarán el viernes 19 de mayo en punto de las 8:00 am para el registro y a continuación se iniciarán las pruebas físicas y de beisbol.

Oportunidad para los entrenadores

De la misma manera, Luis Zubieta invitó a los entrenadores de beisbol a las clínicas impartidas por el 'Rocket' Valdez, igualmente, los entrenadores que asistan serán certificados por parte de la Major League Baseball (MLB). Primeramente el curso durará tres días, lo que duran las visorias, y posteriormente se pasará a un curso regional, para finalizar en diciembre con un examen final. Quienes lo pasen conseguirán dicha certificación.