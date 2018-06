Stanislav Cherchesov: “Necesitábamos ganar para cumplir nuestros objetivos”

Google Plus

Rusia ha sido, hasta estos momentos, el equipo que más goles ha anotado en la Copa del Mundo, pues ha registrado ocho goles a favor y tan sólo uno en contra que lo han catapultado a sumar dos victorias en casa y casi amarrar su pase a la siguiente fase.

Tras la victoria de Rusia tres por uno sobre Egipto, el estratega Stanislav Cherchesov mencionó que el único objetivo era conseguir la victoria: “Necesitábamos ganar para cumplir nuestros objetivos, aunque los egipcios también lo necesitaban para continuar con posibilidades. Estábamos en dos polos opuestos y Egipto no pudo ser el equipo número uno de este partido debido a la presión”.

El director técnico también mencionó que el buen andar del equipo ruso no es por mera casualidad, ya que los partidos amistosos fueron de mucha ayuda para corregir algunos puntos: “No es por accidente las dos victorias que tenemos. Los 23 jugadores están aptos para jugar y en la banca está dura la competencia por un puesto; toda la gente se acuerda de nuestros enfrentamientos previos al mundial que fueron contra equipos con los cuales nos preparamos bien, pero no conseguimos triunfar y, a partir de ahí, aprendimos de nuestros errores”.

Además, el timonel aseveró que el gol en los primeros minutos de la parte complementaria dio pauta para el segundo triunfo de la competencia: “Logramos anotar al comienzo de la segunda mitad, se pusieron más nerviosos y lo usamos para nuestra ventaja”.

Por último, destacó que pudieron nulificar al mejor delantero egipcio: “Esta mañana Zhirkov estaba apto para jugar y conseguimos finalizar con el objetivo que nos planteamos que era controlar a Salah”.

Cherchesov cumplió en labores defensivas

Con respecto a este mismo tema, Cherchesov explicó que estudió previamente al cotejo cómo detener al goleador del Liverpool: “Yo sabía cómo había que detenerlo aunado a que el equipo fue capaz de controlar el juego. Finalmente logramos detenerlo. Esperemos que tengamos más de estos días", culminó el defensor.