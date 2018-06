En dramático final, España aseguró el primer lugar del grupo con agónico empate

Google Plus

De nueva cuenta un partido que en teoría no iba a tener problemas la selección española, se terminó por complicar desde los primeros minutos. A pesar de jugar fiel a su estilo de juego con la tenencia de la esférica, España no encontró espacios para poder penetrar a la defensiva marroquí, de hecho, una de la más cercanas se dio por conducto de Silva quien se metió hasta el fondo para meter una diagonal retrasada que pasó de largo por toda el área.

Llegaron los goles

Al minuto 13 España tenía la pelota en el medio campo, sin embargo, una mala recepción de Andrés Iniesta y ante la indecisión de Sergio Ramos, Boutaib aprovechó para conducir el balón y en su arribo al área definió ante la salida de De Gea para sorprender a todo el estadio y marcar el primero del partido.

La ‘Roja’ entró en un momento de incertidumbre, aunque no le duró mucho, ya que el primer desborde que pudo realizar el ‘fantasmita’ realizó la diagonal retrasada que recibió Isco para que, a dos tiempos, le pegara potente, lejos del alcance de Munir, provocando el empate rápidamente. Cinco minutos más tarde por medio del tiro de esquina, Piqué ganó la posición a segundo poste, pero su testarazo llegó fácil a territorio de Munir. Acciones después, Iniesta efectuó otra larga conducción para golpearla de larga distancia, aunque la defensa africana desvió.

Otro error defensivo de España por poco les cuesta el segundo, puesto que después de un largo saque de banda, Boutaib se llevó la pelota hasta la cocina, sin embargo, esta vez De Gea aguantó el embate para evitar la caída de su marco. Los ibéricos reaccionaron mediante el sector izquierdo con el desborde de Alba, pero Costa la contactó de forma machucada.

Al termino de la primera etapa ambas selecciones tuvieron aproximaciones al marco enemigo. En primera instancia Marruecos con el disparo desde fuera del área de Ziyech que se fue muy desviado y, en la última jugada, otra vez Iniesta creó una fantástica jugada para meter el balón al área chica que Diego Costa no logró rematar.

Durante los segundos 45 minutos la tónica del segundo tiempo no cambió, España se hizo de la pelota y Marruecos aguantó para el posible contragolpe. Apenas a los cinco minutos, llegó un centro al área en el cual De Gea pasó problemas para despejarla, aunque de una forma poco ortodoxa despejó. Respondió Isco con un disparo fallido de media distancia que no le pudo dar la colocación deseada. Minutos más tarde, disparo de tres dedos por parte de Amribat que se incrustó en la horquilla del travesaño y que de milagro no fue el segundo para los africanos.

El juego continuó de ida y vuelta cuando Isco volvió a aparecer con un cabezazo que uno de los defensores marroquíes salvó en la línea para mandar a tiro de esquina. Una jugada después, el defensor del Barcelona ganó la partida en tiro de esquina y su tiro pasó muy cerca de la base del palo izquierdo del guardameta.

Los últimos 25 minutos Marruecos se metió en su propio cuarto de terreno, por lo que España intentó de cualquier modo lograr anotar el segundo. Una de las pocas acciones ocurrió cuando Sergio Ramos la impactó muy lejanamente a la portería de Munir.

Por poco se da la sorpresa

Los africanos aprovecharon una jugada de táctica fija para adelantarse en el marcador, ya que los dos hombres que ingresaron al campo de juego colaboraron en la anotación, Fajr con la asistencia y Nesyri con la definición para vencer a De Gea y anotar el segundo.

El polémico VAR

Llegó el minuto 92 y con una insistente España, Aspas remató de taquito para meterla al fondo de las redes, sin embargo, el árbitro lo anuló por fuera de lugar, aunque el VAR hizo acto de presencia para conceder el gol a favor de los ibéricos.

Con los partidos empatados en ambos encuentros, España avanzó como primero de grupo con cinco unidades y enfrentará a Rusia; mientras que Portugal se colocó como segundo y chocará ante Uruguay. Marruecos e Irán se despidieron de la Copa del Mundo, aunque lo hicieron con la frente en alto.