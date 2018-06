Previa Dinamarca - Francia: liderato en juego

Google Plus

Con el dramatismo que se ha vivido hoy en las primeras definiciones en Rusia 2018, se puede esperar mucho de esto en la jornada de este martes. Por ahora, el favorito Francia en este sector ya esta calificado y tiene un día menos complicado. Aunque para buscar asegurar el liderato del sector, tendrá que medirse ante un cuadro danes que para nada dejará de pelear por obtener el pase a la siguiente ronda.

Sin Poulsen, deberán batallar

En este mundial, los resultados se le han dado a Dinamarca a pesar de no poder establecer un juego agradable a la vista del público y los mantiene con muchas posibilidades de avanzar. Ahora el ataque deberá buscar una alternativa a Yussuf Poulsen que por acumulación de tarjetas no podrá ver acción. El "20" no solo es un hombre importante para generar futbol y marcar cuando tiene la oportunidad, sino que se ha vuelto el socio ideal de Eriksen al frente.

Foto: FIFA

Ya no hay presiones

La primera misión en la justa mundialista se ha cumplido, Francia ha ganado sus dos primeros partidos de grupo y tiene completada la misión de avanzar a la fase de octavos de final. Ahora el objetivo para Didier Deschamps y compañía deberá ser mejorar su juego colectivo, porque en estas victorias ante Australia y Perú, no han tenido un funcionamiento parejo durante los 90 minutos.

Foto: FIFA

¿Cómo llegan?

Una vez más fue superada en un juego la selección danesa, pero pudieron antes de esto, irse arriba en el marcador con un gran gol de Christian Eriksen en el inicio del juego. Después de esto, poco a poco fue ganando la partida Australia y con un penal de Jedinak empataron el juego, resultado que a la postre sería el marcador final que mantendría a Australia con vida en el Mundial y a Dinamarca muy cerca de alcanzar los octavos.

Foto: FIFA

En la ciudad de Ekaterimburgo se presentó Francia ante la alegre Perú que tenía toda la presión de poder conseguir un resultado que los dejará con esperanza de calificar en el último juego. No sucedió esto y de nueva cuenta Perú pecó de sus fallas ante la portería rival. Fue suficiente un gol de Kylian Mbappe en el primer lapso, tras un error de la defensa Inca para que Francia venciera por la mínima a Perú y conseguir el boleto a cuartos de final.

Foto: FIFA

Jugadores a seguir

Christian Eriksen, mediocampista de Dinamarca. El crack y figura de los 'Vikingos' tendrá un día más complicado de lo habitual, al no tener como compañero a Poulsen. Por ende, deberá encontrar rápidamente un miembro con el que pueda aliarse y así generar las aproximaciones de gol necesarias para definir ante el marco de los 'Gallos'.

Foto: FIFA

Paul Pogba, mediocampista de Francia. Una de las fortalezas de Francia es la gran calidad que tiene de medio campo hacia el frente. Clave para que las transiciones se hagan de buena forma, se deben al buen momento por el que atraviesa Pogba. El número "6" levantó la polémica en la conferencia previa al confesar que podría estar jugando su último mundial.

Foto: FIFA

Posibles alineaciones