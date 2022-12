Análisis de Francia: ¿Cómo ganó la semifinal?

En la segunda semifinal del Mundial de Qatar 2022, Les Blues se medían frente a la gran revelación, Marruecos. Cara a cara se medían 2 de los mejores delanteros del campeonato frente a la mejor defensa del torneo. Los marroquís llegaban a esta semifinal dando la sorpresa dejando a grandes selecciones como Bélgica, España y Portugal con un parado mayormente defensivo y sin haber recibido un solo gol en contra. Por otra parte, la selección de Francia se presentaba con dos de los mejores goleadores de la Copa del Mundo con Kylian Mbappé con 5 goles en 5 partidos disputados, así como con Olivier Giroud con 4 goles en la misma cantidad de partidos.

Al arrancar el juego, los dos equipos salían al campo del juego con sus respectivos parados tácticos, Francia se presentaba con su 4-2-3-1 con el que ha iniciado en toda la Copa del Mundo, no obstante, la sorpresa venía del lado de Marruecos. Los marroquís cambiaron su tradicional parado de 4-3-3 y salían con un equipo mayormente defensivo con el 5-4-1. El porqué del parado más defensivo de Marruecos podría ser debido al estado físico de Romain Saïss, el capitán de la selección marroquí, quien llegaba a este duelo con problemas musculares en la pierna izquierda.

El partido arrancaba y a los 5 minutos, Francia sorprendía con un buen pase de Raphael Varane a Antoine Griezzman, quien mandaría un centro raso al área y, luego de una serie de rebotes, Theo Hernández mandaba el balón al fondo de las redes. Si bien Francia tomaba la delantera, los marroquís sorprendían presionando a los franceses y haciéndolos jugar muy atrás. El cambio táctico de Marruecos vendría al minuto 21’ cuando los problemas físicos de su capitán no le permitirían continuar en la cancha y el técnico, Walid Regragui, realizaba el ajuste para volver a formar con su típico 4-3-3. A partir de aquí, Marruecos dominó la posesión del esférico en todo el juego y obligó a Francia a contragolpear.

La estadística

Foto: ESPN

No obstante, el gol no caía y Francia se sentía muy presionado porque no lograba controlar el juego pese a la ventaja. Sería al minuto 65’ cuando Didier Deschamps mandaba a Marcus Thuram al terreno de juego cambiando el parado del equipo y permitiendo que los franceses pudieran tener más presencia ofensiva y evitando que los defensas marroquís se lanzarán al frente. Ya con el reloj encima, Marruecos trataba de arriesgar mucho más y eso le permitió a Francia aprovechar los espacios para que con una buena jugada personal de Mbappé, este consiguiera que el rebote del balón saliera hacía el recién ingresado Randol Kolo Muani y sellarán la victoria de Francia.

Si bien Francia no fue mejor que Marruecos en el partido, estos contaron con la calidad necesaria para anotar y, con eso, llevarse el partido y conseguir el boleto a la final del Mundial. La Gran Final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia podrán seguirla a través de la señal de VAVEL.