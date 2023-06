Previa Países Bajos vs Croacia: pelea por el boleto a la Final de la Liga de las Naciones de la UEFA

El líder del grupo 4 y 1 tendrán un juego muy interesante y es un duelo clave por el primer lugar de la gran final de la Liga de las Naciones de la UEFA. Croacia se jugará el boleto de la gran final el miércoles por la mañana contra la selección de fútbol de Países Bajos y podría dar la sorpresa.

¿Cómo llegan?

El equipo de fútbol de Croacia fue líder del Grupo 1 del Torneo después de obtener 4 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Tienen el primer lugar del grupo después de ganar 3 a 0 a Austria en el Estadio Ernst Happel. Llegan como los favoritos a ganar este partido, por el gran equipo que tienen y el buen momento por el que pasan.

Por otro lado, Países Bajos tendrá un partido complicado y será contra un equipo difícil. Países Bajos busca robarse el primer boleto para la final de la Liga de las Naciones de la UEFA. Obtuvieron el primer lugar del grupo 4 al conseguir 16 puntos luego de ganar 5 partidos y empatar un juego.

¿Dónde ver y a qué hora juega Irlanda vs Francia?

El juego será transmitido en televisión por Sky HD. También será transmitido en streaming por Blue To Go Video Everywhere. El silbatazo inicial es a las 12:45 horas (CDMX) y VAVEL te traerá el minuto a minuto.

Antecedentes

Irlanda y Francia se han enfrentado en dos ocasiones. Su último enfrentamiento fue el 68 de febrero de 2008, Países Bajos ganó 3 a 0 en el Stadion Maksimir y fue un partido amistoso. Aquel enfrentamiento estuvo lleno de faltas, tarjetas amarillas, tiros de esquina y muchos goles que esperamos que se vuelvan a repetir el miércoles.

Arbitraje

La designación arbitral para el juego es la siguiente:

Árbitro: István Kovács.

Árbitros asistentes: Ovidiu Artene y Vasile Florin Marinescu.

Cuarto árbitro: Halil Umut Meler.

VAR: Bastian Dankert.

Asistente VAR: Sören Storks.



Jugadores a seguir

Luka Modric: el mediocampista de 37 años es uno de los mejores jugadores del mundo, juega para el Real Madrid y en la temporada 2022-2023 logró 4 goles y 4 asistencias en 33 juegos en LaLiga.

Cody Gakpo: el delantero de 24 años, juega en el Liverpool de la Premier League y podríamos verlo anotar el miércoles contra Croacia. Ha logrado 7 goles y 2 asistencias en tan sólo 21 juegos en la liga inglesa.