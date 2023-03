Previa Francia vs Países Bajos: Por un nuevo comienzo

Un duelo bastante interesante se disputará este viernes entre Francia y Países Bajos. Un duelo bastante atractivo por la calidad de ambas escuadras, una llega de caer en la gran final del Mundial de Qatar 2022, mientras que Países Bajos se quedó en el camino rumbo a la final, con un encuentro bastante interesante.

Con este encuentro tanto Francia cómo Países Bajos marcan el inicio de su camino rumbo al Mundial del 2026, dónde buscarán calificar a estas instancias de buena forma y dejar satisfechas a sus aficiones.

¿Cómo llegan los dos equipos?

Francia tuvo un gran Mundial de la mano de Didier Deschamps, técnico que recién confirmó que se mantendrá al mando de la selección hasta junio 2026.

El camino del equipo de Paris culminó en la Gran Final cuando el conjunto cayó ante Argentina en penales, recordando que el marcador final fue de empate a tres goles.

Por otra parte Países Bajos tuvo una campaña diferente, dónde terminó abandonando Qatar tras caer en penales ante Argentina en los cuartos de final, tras este descalabro Louis van Gaal fue destituido de su cargo, dejando al cuadro de la 'Naranja Mecánica' sin timonel.

El equipo de Países Bajos en enero dio a conocer el regreso de su ex técnico Ronald Koeman, quién aseguró que volvería a su esquema que le rindió bastantes frutos.

Ambas escuadras buscarán dar un grato encuentro y sumar de tres puntos en estas Eliminatorias que recién comienzan.

Antecendentes

Estos equipos se han enfrentado en nueve ocasiones anteriormente, de estos nuevo cotejos, cinco han sido favorables a Francia, tres para Países Bajos y únicamente un empate a cero goles, por lo que los duelos entre estos equipos se caracterizan por ser de goles y dar espectáculo.

Ausencias

Por primera vez en mucho tiempo, Francia no contará con Karim Benzema ni con Varane, ambos jugadores dieron a conocer que dejarían de formar parte de la selección de Francia, esto con el fin de dar paso a todos los jovenes que vienen por detrás buscando un lugar en este importante equipo.

Países Bajos no contará con Cody Gakpo, Matthjis Ligt, Sven Botman, Joey Veerman y Bart Verbruggen que tuvieron que abandonar la concentración, además de las bajas de Frenkie de Jong y Steven Bergwijn por lesión.

Jugadores a seguir

Kylian Mbappé es el jugador a seguir por parte de la selección francesa, el delantero del PSG llega en buen momento goleador, pese a que su equipo no ha tenido un buen paso, además de ser el nuevo capitán de la selección.

Georginio Wijnaldum es en quién Francia tiene que poner atención, el jugador de Holanda buscará generar peligro y hacerse de la posesión del esférico en busca de hacer goles al equipo contrario.

Declaraciones

Didier Deschamps habló acerca de la designación de Mbappé cómo capitán: "Ser capitán de la Selección de Francia es una responsabilidad, pero Kylian, cuando está en el campo, piensa en lo que tiene que hacer. Es algo natural. No hay ningún consejo que darle, Kylian lo sabe".