Águilas renovadas y revalorizadas

Atrás quedó la inercia que Miguel Herrera dejó en América; hoy de cara al Apertura 2014, los de Coapa ya están armados al gusto y antojo de Antonio Mohamed, quien ahora no tendrá pretexto alguno para no llegar al título, el hecho de que no poder coronarse simple, sencilla y llanamente será un rotundo fracaso.

Durante este régimen de transferencias América se reforzó a más no poder, sin embargo cabe resaltar que no se abrió del todo la cartera como pudiera parecer ya que se utilizó una estrategia que en mi opinión de haberse utilizado antes nos hubiéramos ahorrado cualquier cantidad de petardos como Djalminha, Carignano, Bilos, Castroman y la lista pudiera continuar cual pergamino.

Los altos mandos de las Águilas ahora decidieron probar antes de pagar y es por eso que la mayoría de los refuerzos azulcremas llegaron en calidad de préstamo.

Retomando que América ya dejó la herencia del Piojo para asimilar por completo las ideas del Turco, América registra 19 movimientos, 11 altas y 8 bajas.

Llegaron a América: Oribe Peralta, José Daniel Guerrero, Osmar Mares, Paolo Goltz, Antonio Madueña, Michael Arroyo y Gonzalo Díaz, además de los regresos de algunos canteranos que habían salido a préstamo como Martín Zúñiga, Gil Burón y Ventura Alvarado.

Por otra parte varios jugadores salieron de Coapa como Juan Carlos Medina, Maza Rodríguez, Andrés Ríos, Andrés Andrade, Aquivaldo Mosquera, Carlos y Tony López.

Aunado a esto, el reconocido portal TRANSFERMARKT en el cual se avalúan los jugadores de acuerdo a su calidad y edad, reconoció a América como el equipo más caro de la Liga MX ya que la Copa del Mundo sirvió para que jugadores como Raúl Jiménez, Paul Aguilar y Miguel Layún aumentaran su valor, además de la contratación de Oribe Peralta.

La cifra total de todo el plantel americanista oscila los 65.7 MDD, por encima de Cruz Azul que alcanza la cantidad de 59.2 MDD.

Es importante mencionar que esta situación se logró en parte a las 8 incorporaciones que se dieron para este torneo (no el regreso de los canteranos) ya que por sí mismo estos 8 jugadores están valorizados en la cantidad de 18.22 MDD superando la cifra de todo el plantel del recién ascendido Leones Negros que según el portal previamente mencionado su valor es de 15.1 MDD.