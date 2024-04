La jornada 15 del Clausura 2024 de la LIGA BBVA MX hizo que este sábado América y Toluca se enfrentaran en el Estadio Azteca en punto de las 19 horas del centro del país, un partido más que parejo pues ambos llegaban con 29 puntos y harían lo que fuese por ganar para hacerse del liderato general.

Con alrededor de 66 mil personas en el estadio mundialista, André Jardine alineó a los siguientes jugadores:

Luis Malagón (portero); Israel Reyes y Cristian Calderón (lateral izquierdo y derecho), Sebastián Cáceres e Igor Lichnovsky (defensas centrales); Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos (contenciones); Diego Valdés (media punta); Alejandro Zendejas y Javairo Dilrosun (extremos izquierdo y derecho); Henry Martín (delantero centro).

Renato Paiva presentó a:

Thiago Volpi (guardameta); Carlos Orrantia y Brian García (laterales derecho e izquierdo); Juan Escobar y Federico Pereira (defensores centrales); Marcel Ruiz y Carlos Baeza (contenciones); Juan Domínguez y Jean Meneses (extremos derecho e izquierdo); Jesús Angulo (media punta); Alexis Vega (delantero central).

Quien impartiría justicia sería Adonai Escobedo como árbitro central, Michel Caballero y Sandra Elizabeth de abanderados, Edgar Morales como cuarto árbitro, Guillermo Pacheco en el VAR y como AVAR María Francia.

Una vez pateada la pelota en el Coloso de Santa Úrsula, América tomó la batuta del cotejo, manejó la pelota los primeros minutos con una presión e intensidad que hizo al Toluca replegarse en su mitad, pero jamás generaron una de verdadero peligro.

Hasta el 4´ el ´diablo´ disparó del pie de Carlos Orrantia desde la banda derecha cerca del vértice del área de Malagón, quien la escupió para no meterse en problemas.

Gol al 8´ de América. En la banda izquierda la manejaba Zendejas, la pasó a Henry que se botó para jalar la marca y entre tres asistió a Valdés que remató en el área chica para que la pelota pasara entre las piernas de Volpi. 1- 0.

Gol al 13´ de Toluca. Tras un error en la zona baja del ´Ame´, Alexis Vega presionó, la robó y filtró a Juan Pablo Domínguez para tener un mano a mano con Luis Ángel que salió a achicar, pero no la pudo atajar por una buena finta y remate del extremo mexicano. 1 – 1.

Partido movido y bueno, pero malo para el corazón.

Gol al 15´. Henry apareció. En la derecha la tenía Dilrosun, no pudo penetrar así que tocó atrás con Israel Reyes, este la mandó al centro con Zendejas quien no era marcado por ningún rojo, con el debido tiempo y clase la levantó para Valdés en la izquierda y dentro del área que tampoco era marcado por alguien, finalmente la pasó a Martín que la empujó, Volpi trató de sacarla, pero no pudo. La afición gritó con todo el gol 99 del yucateco, igualando a Carlos Reinoso, uno de los máximos anotadores ´azulcremas´. 2 – 1.

Al 18´ salió la primera tarjeta amarilla del partido, Cristian Calderón estaría condicionado el tiempo restante tras llegar tarde a una recepción de Carlos Orrantia en la banda derecha.

Gol al 23´ del ´Ave´. Diego Valdés se escapó por la izquierda, su compañero Fidalgo leyó el movimiento entre líneas y lo dejó cara a cara con Thiago, pero el chileno la controló antes, hizo que saliera y con la pierna izquierda remató en el ángulo superior izquierdo del arco ´choricero´. Primero lo habían anulado, revisaron con el VAR y dieron el visto bueno. 3 – 1.

4 minutos más tarde casi cae el cuarto para los locales. Al 27´ otra vez Fidalgo filtró un pase raso a la izquierda con Zendejas que condujo un poco y remató, pero Volpi salió para disminuir las posibilidades además de atajarla. Más allá del resultado, América demostraba que era muy superior a la visita.

Para el 35´ el VAR tuvo que intervenir pues Toluca pedía una mano de Dilrosun dentro del área que significaría penal a favor de la visita, y tras unos minutos en que Adonai estuvo calmando a jugadores rojos y amarillos, optó por solo dar un córner en contra del local, aunque nunca fue a ver la jugada en el monitor.

Un cabezazo peligroso de Toluca tuvo lugar hasta el 46´ tras un córner, remató Juan Escobar cerca del primer palo rumbo al segundo, y aunque no tenía tanta dirección, Malagón lo sacó de una forma espectacular.

La primera mitad acabaría con América ganando 3 a 1 a los ´diablos´ con una superioridad más que evidente.

¿Qué ocurrió en el segundo tiempo?

Unos segundos después del silbatazo para arrancar la segunda mitad, América creó la primera peligrosa por la banda derecha con el holandés Javairo, este trató de pasar atrás en el borde del área grande para Valdés que llegaba a rematar, lo hizo, pero fue tan malo su contacto que mejor salió un pase para Henry que estaba en el punto penal, el ´9´ del ´Ame´ la conectó pero ya había salido Thiago a cubrir y atajarla.

Segunda tarjeta amarilla al 48´. Juan Escobar del Toluca le dejó los tachos a Zendejas. Dos minutos más tarde, al 50´, otra para Igor Lichnovsky.

Alexis Vega volvió al partido hasta el 55´ después de su asistencia durante los primeros 45 minutos. Tuvo una pelota detenida la cual cobró bastante lejos del arco de Malagón, pero el cancerbero la atajó sin mayor complicación.

Otra vez casi cae el cuarto para los amarillos. Durante el 57´ Fidalgo la tenía en el centro del campo, levantó la cabeza y vio que Calderón le pasaba por la izquierda, lo mandó a correr y este metió una “diagonal de la muerte” para Valdés que, con Volpi ya vencido, la mandó fuera de la red.

Paiva movió sus fichas al 59´, sacó a Orrantia, Angulo y Domínguez, entraron Maximiliano Araujo, Edgar López y Robert Morales.

Casi gol de tijera al 60´ de Edgar López, le sirvió Brian García desde la izquierda, pero Luis Ángel voló para desviarla.

Jardine modificó al 65´, metió a Ramón Juárez y Julián Quiñones por Lichnovsky y Javairo.

Gol al 72´ del América, no hay cuarto malo. ´Azulcremas´ agarraron mal parado al ´diablo´ y se enfrentaron 4 vs 2, Valdés desde el centro pasó a Fidalgo para manejarla por la izquierda hasta que se metió al área del brasileño y disparó, salió desviado, pero ahí estaba Quiñones para empujarla. 4 – 1.

Modificaciones al 76´ del ´Ave´, salieron Henry y Valdés por Brian Rodríguez y Richard Sánchez. Cuatro más tarde salió Baeza y entró Tomás Belmonte por la visita.

Otro del local al 81´. Por la derecha atacó Brian quien la manejó hasta los linderos del área y sin volverse loco, trazó un pase al punto penal en donde llegaba Quiñones otra vez para vencer a Thiago Volpi. 5 – 1.

Más sustituciones, con la 6 abandonó Jonathan Dos Santos y entró con la 16 Santiago Naveda al 83´.

Para el 85´ otra vez Vega quiso hacer algo, pateó la pelota entre dos en el área y con un desvío hicieron que la pelota chocara en el travesaño.

Al 89´ Brian había anotado el 6 a 1 pero fue anulado por un milimétrico fuera de lugar.

Por poco y se calientan los ánimos, Marcel entró fuerte a Fidalgo y ambos, además de Quiñones que cometió otro empujón, fueron pintados de amarillo al 92´.

Así terminaron las cosas en el Azteca. América 5 – 1 Toluca. Gran exhibición de los dirigidos por Jardine que ahora ocuparán el primer lugar del certamen y dejando en claro que serán el rival a vencer en la ´Liguilla´.