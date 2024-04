El Club América visitó a New England Revolution de la MLS en la semifinal de la concacaf nations league. Desde que se supo el enfrentamiento, la serie estaba pactada se jugaría primero en suelo mexicano y cerraría en el Gillette Stadium casa de New England. Por problemas en la disponibilidad del inmueble la serie alteró su orden y el partido de ida se jugó primero en Estados Unidos.

Alineaciones

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Yonathan “Chicote” Calderón, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Javairo Dilrosun, Richard Sánchez, Alejandro Zendejas y Henry Martín.

New England: Earl Edwards Jr, Dejuan Jones, Henty Kessler, Jonathan Mensah, David Romney, Ryan Spaulding, Carles Gil, Matt Polster, Nacho Gil, Giacomo Vrioni y Tomás Chancalay.

Previo

Días antes, André Jardine DT de las Águilas confirmó la ausencia de uno de sus mejores hombres Julián Quiñones. Además, minutos previos al inicio del encuentro se anunciaba que el chileno Diego Valdés iría a la banca. No queda aún muy claro si es por planteamiento táctico o existe algún tipo de lesión.

New England es actualmente el último lugar de la MLS con un punto. Actualmente cuentan con un récord de cuatro partidos perdidos y un empate. Para llegar a la semifinal de la liga de campeones de concacaf debieron eliminar al LDA equipo de la liga de Costa Rica y al Atlético Independiente de la liga de futbol de Panamá.

Primeros minutos

Desde el inicio sorprendió el planteamiento de Caleb Porter entrenador de New England que decidió jugar con una línea de cinco defensas. Esta estrategia no se había visto en partidos previos. Esto podría hablar de ese intento por protegerse de una de las mejores ofensivas de la liga MX como lo es la comandada por Henry Martín y que cuenta con el apoyo de Alejandro Zendejas y el holandés Javairo Dilrosun.

Las águilas fieles a su estilo de juego comenzaron el encuentro con su clásica estrategia de presión constante y armado rápido de jugadas. Muy pronto en el encuentro la defensa de Revolution quedó exhibida. Desde el inicio los cremas encontraron un dominio completo generando jugadas que no lograban llegar al gol.

Cercano al minuto 15 un contragolpe iniciado en la banda de la izquierda. Terminó por llegar al área, después de unos cuantos toques entre Fidalgo que conectó con Javairo y a su vez con Henry que recibió de espaldas a la portería. Logro darse a vuelta y enviar al fondo de la red el balón que marcaría el primer gol para el América.

¡Henry Martín la manda al fondo de la red y pone el 1-0 para América! 🦅 pic.twitter.com/s58CbBnGvG — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 3, 2024

Después de la primera anotación no pasarían más de cinco minutos cuando nuevamente los americanistas recuperarían del balón. Después de una secuencia que duró más de tres minutos, pasando por los pies de prácticamente todos los jugadores americanistas que buscaba abrir los espacios. El balón terminaría en los pies de Zendejas que logró entrar al área y después de un pequeño recorte anotaría el segundo gol. Esta jugada terminaría contabilizando cerca de 43 pases ininterrumpidos hasta que lograron guardarla en la portería.

Fin del primer tiempo

El encuentro continuaría desarrollándose como hasta el momento con un dominio completo del América y un New england que no lograba generar jugadas de peligro. Aunque el resultado se mantendría con un 2 por 0 a favor de los visitantes. Las estadísticas al concluir la primera mitad favorecían por completo a la escuadra mexicana con seis remates, cuatro a puerta; 68% de posesión y un 90% de precisión en pases. Contra un remate, cero a puerta; 32% de posesión y 77% de precisión en pases para Revolution.

Segundo tiempo

Al inicio del segundo tiempo André Jardine realizó el primer cambio de su equipo. Salió Israel Reyes e ingresó Kevin Álvarez. Así como concluyó el primer tiempo, en el segundo tiempo las águilas siguieron manteniendo el dominio.

Cercano al minuto 59 la escuadra local intentaría cambiar el planteamiento e ir a buscar el empate con un doble cambio en el que salieron Nacho Gil y Henry Kessler e ingresaron Esmir Bajraktarevic y Mark Anthony Kaye respectivamente. Por momentos se podía ver a los locales con pequeños destellos de un juego especial que podría llegar a incomodar a los dirigidos por Jardine. Aunque todos estos ataques lograron ser contenidos por algunas buenas atajadas del arquero mexicano Luis Ángel Malagón y minutos después Christian “Chicote” Calderón anotaría el tercer tanto del América, después de un tiro de esquina.

¡América amplía su ventaja a 3-0 con un gol de Cristian Calderón en Foxborough! ⚽ pic.twitter.com/nI4alH6OYj — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 3, 2024

Tras este tercer gol el equipo estadounidense se veía cada vez más derrotado y el resto del partido siguió en dominio de los azulcremas que no pararon de generar jugadas importantes. Al minuto 71 new england haría su tercer cambio dándole el ingreso a Nick Lima en lugar de Ryan Spaulding. Al 75 Ingresarían por parte del América Diego Valdés y Salvador Reyes en sustitución de Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas. También al 75 New England realizaría dos sustituciones, entraron Bobby Wood e Ian Harkes por Giacomo Vrioni y Carles Gil respectivamente.

Más adelante ya cercano al final, específicamente al minuto 83 ambas escuadras harían sus últimos cambios, por parte de las águilas ingresaron Brian Rodríguez y Santiago Naveda, abandonaron el campo de juego Henry Martin y Jonathan Dos Santos. Minutos después las piernas frescas de Brian se harían notar y el uruguayo le dio el cuarto gol a su equipo. Con esto el equipo visitante, cerraría una noche llena de felicidad con un resultado contundente.