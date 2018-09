¿Debe América renovar a Mohamed?

Todavía no se ha terminado la fase regular del Apertura 2014 y en América se habla de la posibilidad de renovar el contrato de Antonio Mohamed para que pueda continuar como director técnico de los azulcremas.

Después de las declaraciones hechas por Ricardo Peláez en torno a esto, tuve la oportunidad de platicar al respecto con colegas y algunos hinchas de América, encontrándome con opiniones divididas al respecto; algunos pidiendo la cabeza del ‘Turco’ incluso desde este preciso instante y otros tantos aceptando que éste siga al frente del equipo, pero dándole la posibilidad de hacer el armado del mismo sin restricción alguna en sus peticiones.

En un punto de vista persona, soy creyente de que en el fútbol la forma es el fondo y que hay equipos que tienen una mística y un ADN que les exige apegarse a un determinado estilo para la consecución de sus objetivos. Tal es el caso de América, un equipo que históricamente a acostumbrado a sus seguidores a practicar un fútbol de respeto por la pelota, formaciones de características netamente ofensivas y jugadores que brillan por su calidad individual, además de su facilidad para jugar colectivamente.

El estilo que actualmente práctica América va en contra de lo que este equipo históricamente ha exhibido; si bien, consigue marcadores a su favor y suma puntos, no termina por atrapar a una de las aficiones más exigentes del fútbol mexicano. De ahí vienen los cuestionamientos a Mohamed, es por eso que su trabajo está siendo el más analizado por sus seguidores y detractores en mucho tiempo.

Hablar de una renovación a estas alturas del campeonato me parece bastante precipitado, considerando que aun no se ha ganado nada y que un liderato general a mitad de torneo no puede ser parámetro para decir que el equipo da resultados, tomando en cuenta las exigencias que en esta institución ya conocemos todos.

América está por entrar a la segunda mitad de torneo, seguramente vendrá la liguilla y a menos de que pase una tragedia, habrán finales de Concachampions. Mohamed tiene la mesa servida para ganar argumentos solidos que respalden su posible renovación, es el momento de que el timonel azulcrema demuestre que tiene los arrestos para permanecer frente al equipo más importante de México y cerrar muchas bocas, incluida la de un servidor.