Felicidades, Melitón

En un día que suele ser instrascendente para la mayoría de las personas, el día de hoy 15 de octubre, es una fecha especial para nosotros , tus aficionados. Aquellos que partido tras partido alientan al equipo sin importar que el marcador vaya a favor o en contra, aquellos fieles aficionados que te siguen a donde quiera que tú vayas para celebrarte ó como últimamente para consolarte, dadas las circunstancias del equipo de nuestros amores.

Desde pequeño, te destacaste como un gran portero, sin duda ya estaba escrito en el destino unir nuestros caminos.

El día de hoy no sólo quiero darte las gracias a tí, si no también me tomo un breve momento para agradecer a aquellas personas que confiaron y creyeron en tus capacidades, aquellos que te dieron la tan ansiada oportunidad de tu vida y verte debutar en Primera División como lo hizo el Club Pachuca.

Pero, como nada es fácil en la vida y tampoco todo es color de rosa, el trayecto para llegar hasta aquí y considerarte en este momento como uno de los mejores porteros del torneo ha sido complicado, y claro como era de esperarse no todos te dieron la oportunidad que tú necesitabas, dejar las bancas y lograr ser titular. Hablo del año 2007, periodo en el cual formaste parte de los Diablos de Toluca, equipo en el que no tuviste ninguna actividad y sin siquiera dejarte demostrar lo que hoy eres. Estas palabras no son un reproche a dicho equipo, ya que tenían a un mounstruo en su marco como lo era Hernán Cristante, esto es más bien un gracias, ya que en cada momento de la vida se aprende a ser mejores y tú en cada equipo del que has sido parte, has aprendido a crecer y a dar lo mejor de tí y eso te hace un héroe para esta loca afición.

Gracias a aquellos planteles como el de los Albinegros y al León, que dieron de tí la plena confianza y dejaron bajo tu resguardo sus marcos. Gracias a cada uno de ellos ya que durante el trayecto, el camino te condújo a nosotros.

A partir de tú llegada rápidamente te has convertido en parte fundamental del equipo y llegar a ser un jugador muy querido por toda la afición del Puerto, porque has mostrado ser un hombre humilde dentro y fuera de la cancha, un hombre que está realizando su sueño en nuestro equipo amado y que en cada partido deja su corazón en cada atajada.

Y por último me despido con un: gracias Édgar Melitón Hernández, porque le has enseñado a tus seguidores que la esperanza se convierte en fe y que la fe se transforma en realidad. Felicidades héroe...