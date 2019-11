Roberto Nurse: mexicano de corazón, panameño de nacimiento

Roberto Nurse, originario de Panamá, llegó a al estado de Morelos, donde a la postre recibiría la oportunidad de jugar al fútbol de manera profesional y así conseguir su sueño.

VAVEL: Roberto, gracias por dedicarnos unos minutos, háblanos un poquito de cómo fue tu infancia.

NURSE: "Una infancia feliz, rodeada de la familia, del cariño de todos los integrantes, yo considero que fui un niño bastante inquieto, pero feliz".

V: Eres de Cuernavaca, pero ¿A qué edad llegaste al estado de Morelos?

N: "Llegue a los diez, once años más o menos si no mal recuerdo, siempre estudié aquí, crecí aquí, todos mis amigos son de aquí y le tengo muchísimo cariño a esta tierra".

V: ¿Qué jugador fue el que más te inspiró en tu carrera?

N: “Siempre admiré muchísimo a Thierry Henry que hace poquito se retiró, es un jugador que por ser delantero era uno de los que yo más ponía atención, yo creo que esa sería la inspiración que yo podría tener".

V: ¿A qué edad te decidiste que el Fútbol sería tu profesión?

N: "Fue poquito antes de los 18, cuando existía el Colibrís de segunda, se me dio la oportunidad, fui, entrene y al siguiente día ya estaba firmando mi contrato en segunda división".

V: De no haber sido futbolista, ¿A qué te hubiera gustado dedicarte?

N: "Yo había iniciado la carrera en Ciencias de la Comunicación y por cuestiones de cambio de lugar para vivir ya no pude continuar con eso, pero siempre fui una persona deportista, me gustaba el básquet, yo creo que si hubiera vivido en Estados Unidos con mi papá jugaría basquetbol, no se dio tampoco y Dios nos pone el camino que uno debe de tomar y yo tomé el Fútbol".

V: ¿Cómo fue tu paso por Colibríes?

R: "Era una etapa nueva para mí, yo estaba cursando la prepa, me daban oportunidad en la escuela de salir para ir a entrenar, volver y terminar mis labores en la escuela".

"La verdad todo el proceso que se vivió en ese tiempo en Colibrís estando en segunda era muy bueno, ya después cuando compraron al equipo de Primera División, fue sensacional debutar en Primera".

"Ya en alguna ocasión me tocó vestir la camiseta de Zacatepec"

V: Durante el Draft de transferencias, hubo un acercamiento por parte de Zacatepec, para que pudieras regresar a jugar al estado donde comenzó tu carrera futbolística, ¿Te gustaría en algún futuro vestir la camiseta del equipo de Morelos?

R: "Ya en alguna ocasión me tocó vestir la camiseta de los Cañeros, creo que lo hice de buena manera, en esta ocasión ellos mostraron bastante interés y por terceras personas no se concretó la operación para que yo viniera a jugar a Zacatepec pero cuando yo me enteré de que ellos estaban interesados en que yo viniera me dio muchísimo gusto, a mí también me dio interés venir a jugar acá pero hay cosas que no dependen de uno, esta vez fue así, otras personas decidieron otra cosa y ahora defiendo la camiseta de Dorados".

V: Dentro de los equipos en los que has jugado, ¿Cuál es el que más te ha marcado?

R: "Yo creo que todos son importantes porque todos me han aportado algo, obviamente a unos les tienes más cariño que a otros, pero todos han aportado algo".

V: Al parecer has pisado todas o la mayoría de las canchas profesionales en México, de todas ellas, ¿Cuál ha sido la más difícil?

R: "La cancha de León, es muy difícil jugar porque el público siempre llena ese estadio, siempre uno dice, 'solo jugamos once contra once', pero en ese estadio de verdad que la afición se hace sentir, es un lugar donde cuesta trabajo, motiva jugar, pero es difícil por todo el entorno".

V: En la escuadra naranja de Tamaulipas estuviste militando durante dos años y medio, ¿Qué es lo que más recuerdas de tu paso por Correcaminos?

R: "Fui campeón goleador por primera vez en la categoría, siempre fui un referente en los equipos donde estuve, haciendo goles, pero nunca me tocó la fortuna de ser el goleador, en Correcaminos lo conseguí, es algo de lo que más podría rescatar yo de esa etapa".

V: "Ahora con Dorados de Sinaloa, sigues marcando la pauta en la cuota de goles del Ascenso, ¿Cómo te sientes al saber que de los 13 goles con los que cuenta tu equipo, más de la mitad la mitad ha sido hecha por ti?

R: "Imagínate la alegría que me da eso, ojalá que puedan ser más".

V: Roberto, has marcado infinidad de goles, pero ¿​Cuál es el que más recuerdas a nivel de club?

N: "El primero que hice en Primera División, con Querétaro frente a Cruz Azul, en el Estadio Corregidora".

V: ¿Y a nivel de selección?

R: "El que le metí a Costa Rica, jugando para la Selección de Panamá, en la copa de la CONCACAF, fue el primero como seleccionado panameño y lo disfrute muchísimo por lo que era Costa Rica en ese momento que había sido el equipo que más lejos había llegado al Mundial, del área, era algo buenísimo para mí".

V: ¿Cómo fue ese momento cuando te dijeron, 'Roberto, has sido convocado para jugar con tu Selección?

R: "Fue algo muy lindo, era algo que yo venía esperando de hace ya mucho tiempo, algunas veces estaba ya muy cerca de que se concretara el llamado y se caía a última hora o algo pasaba y cuando llego este llamado del profe Hernán, lo recuerdo perfecto, estaba con mie esposa cuando me avisaron, celebramos como si hubieras metido un gol, fue algo muy lindo y de ese entonces para acá, gracias a Dios en todas las convocatorias de fecha FIFA me ha tocado defender la camiseta panameña y espero poder seguir haciéndolo así".

V: Meses anteriores te tocó jugar frente a la Selección Mexicana, ¿Cómo viviste aquel duelo?

R: "Bien, lindo por lo que significa, yo tengo las dos nacionalidades, era algo que ni en sueños lo imaginaba y se dio, jugué algunos minutos, fue algo muy bonito, toda mi familia estuvo ahí y lo disfrute bastante".

V: De hecho, se ha mencionado que tú eres la promesa que Panamá tiene para llegar al próximo Mundial de 2018.

R: "Muy agradecido con esas expectativas, lo único que a mí me corresponde es seguir entrenando fuerte, matándome dentro de la cancha para que se me siga considerando de esa manera y poder ser de gran ayuda para el equipo y poder conseguir esa calificación al mundial que sería histórica para Panamá por primera vez ir a un mundial".

"Mi motivación más grande es mi esposa"

V: ¿Tienes alguna motivación dentro de la cancha?

R: "Mi motivación más grande es mi esposa, es la persona que me alienta, que me da la energía para seguir adelante día a día y obviamente en un rango un poco más abajo, mis papás, mi hermana, mis sobrinos y todos mis amigos que siempre han estado ahí a lo largo de mi carrera y antes de ella".

V: Dentro de la cancha, en el Fútbol, ¿Quién es el mejor amigo de Roberto Nurse?

N: "Yo creo que el gol, ese sería lo que yo consideraría como el mejor amigo de Roberto Nurse".

V: Muchos vemos la faceta de Roberto Nurse dentro de la cancha, ¿Eres la misma persona fuera de ella?

N: "Yo me considero de la misma manera, soy un tipo explosivo, me gusta ser perseverante, me gusta conseguir mis metas así como en la cancha fuera de ella, tratar de ser leal con todas las personas que me rodean".

V: ¿Tienes una cábala antes de iniciar el juego?

R: "Nada, siempre me encomiendo a Dios, porque él es quien nos da la oportunidad y la dicha de estar en el lugar en donde estamos, pero solo me encomiendo a él, a que me deje hacer lo que yo sé hacer dentro de la cancha, nunca le pido que me ayude a ganar, siempre le pido que me deje hacer lo que yo sé, el resultado está en sus manos y uno tiene que hacerlo válido en la cancha".

V: ¿Cuál es el consejo que tú como profesional le puedes dar a todos esos jóvenes que sueñan con llegar a jugar en un equipo reconocido?

R: "Que sean disciplinados, persistentes, que no abandonen sus sueños y que luchen al máximo para conseguirlo, si quieren llegar a Primera División, que luchen por ese objetivo, yo eh estado en Primera y sigo luchando por estar ahí, aunque estoy ahora en Liga de Ascenso pero espero en un futuro corto poder estar disfrutando de jugar en el máximo circuito".