Reinaldo Navia: "Monterrey - Tigres se me hace muy entretenido, inclusive hasta más que el América - Chivas"

La semana ha comenzado ardiente en el norte del país y no es para menos, la edición 104 del choque entre Tigres y Rayados está cada vez más cerca. Uno de los mejores delanteros que ha llegado a México en los últimos tiempos, el chileno Reinaldo Navia portó la playera albiazul y VAVEL México tuvo EN EXCLUSIVA una charla con el ariete sudamericano, donde compartió sus recuerdos de haber sido parte de este Clásico, y de lo que ahora ve fuera de las canchas, respecto al duelo entre ambos conjuntos.

P: ¿Cómo fue esa etapa que viviste en la Sultana del Norte con Rayados?

R: “Todos los pasos por equipos son procesos, cada equipo siempre te deja algún recuerdo, cariño y de todo. A pesar de no haber sido un buen pasar por el conjunto de Rayados, me traje cosas, te da enseñanza. Aunque no me tocó vivir un buen momento, se me hace una gran institución”.

P: ¿Cómo viviste el momento en que pudiste anotar en un Clásico Regio en la cancha del Estadio Universitario?

R: “Muchas cosas, siempre te marca, te deja mucho anotar en un Clásico. Creo que el Monterrey - Tigres se me hace muy entretenido, inclusive hasta más que el Chivas - América por lo que se vive toda la semana; son muy apasionados. Queda en el recuerdo en el estar o marcar en partidos importantes como es un Clásico”.

P: ¿Cómo viven el partido (los jugadores) desde el lunes hasta el sábado que se termina el compromiso?

R: “Ahora no se habla mucho, antes se decían más cosas, hacer un poquito más bravo el Clásico, ahora no calientan tanto y es bueno porque en ocasiones la gente también se calienta y no es bueno para el espectáculo. Se vive a full, con mucho nerviosismo. En Argentina me tocó jugar con Racing, cuando recién llegué la gente me dijo que te podemos perdonar perder todos los partidos, pero el Clásico con Independiente no, y acá es igual”.

P: ¿Qué tanta atención crees que va ganando el Clásico Regio a nivel nacional?

R: “Se han ganado mucho respeto, son dos equipos muy poderosos que han estado en finales, y en lo personal a veces lo siento con mucho más emoción (que otros Clásicos)”.

P: ¿Es favorito Tigres por su momento actual?

R: “Está muy parejo, creo que están ellos un poquito en desventaja por el desgaste físico. Monterrey ha mejorado mucho con Antonio Mohamed, tiene experiencia suficiente para el Clásico y creo que son dos equipos que tienen potencial grande. Que gane el mejor, lógico que me gustaría que fuera Monterrey porque vestí la camiseta de Rayados, ya que no me tocó (como jugador) ganar ninguno”.